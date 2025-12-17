Total War: Warhammer 40,000 nous en dit plus sur ses factions

Creative Assembly a, récemment, partagé des détails concernant les factions disponibles sur Total War: Warhammer 40,000.

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De premières informations sur les factions de Total War: Warhammer 40,000

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Total War: Warhammer 40,000 annoncé sur plusieurs plateformes

Annoncé pour la toute première fois lors des Game Awards 2025,est plutôt attendu par les joueurs et les joueuses, notamment par les fans de l'univers de Games Workshop. Bien que le titre soit encore en développement,En effet, dans une récente vidéo, nommée « Game Vision Developer Roundtable » et disponible sur la chaîne YouTube de la franchise,Ainsi, sur(comme dans le lore), les Spaces Marines, qui sont des troupes d'élites, représentent une « force limitée » : « Donc quand vous jouez en tant qu'eux, vous ne déployez pas des dizaines de milliers de soldats. Vous avez peut-être 100 ou 200 soldats. Mais chacun d'entre eux vaut 100 de n'importe quel ennemi ». À l'inverse, l'Astra Militarum, qui se veut être la faction Total War la plus « traditionnelle », compte des milliers d'hommes et de femmes dans ses rangs. C'est, d'ailleurs, la faction que les développeurs recommandent si vous désirez « vivre l'expérience Total War la plus intense possible ».Du côté des ennemis, les Orks représentent « une énorme marée verte de chaos et d'énergie, qui charge à travers un champ de bataille armée de bâtons et de haches en métal, et tout ce qu'ils peuvent bricoler ». Les Aeldari, qui peuvent utiliser de la technologie avancée et faire preuve de furtivité, se « jouent totalement différemment par rapport à tout ce qu'on a fait par le passé ». De ce fait, les factions dedevraient chacune proposer leur propre style de jeu. Nul doute que nous en saurons encore un peu plus à leur sujet dans les mois à venir.Comme indiqué lors des Game Awards 2025,doit se rendre disponible sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PC, PS5 et Xbox Series. Malheureusement, aucune date de sortie n'a été communiquée à ce jour. Affaire à suivre, sur ce point...