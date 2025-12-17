Total War: Warhammer 40,000 nous en dit plus sur ses factions

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 17 décembre 2025 à 15h33
Creative Assembly a, récemment, partagé des détails concernant les factions disponibles sur Total War: Warhammer 40,000.
Total War: Warhammer 40,000 nous en dit plus sur ses factions
Annoncé pour la toute première fois lors des Game Awards 2025, Total War: Warhammer 40,000 est plutôt attendu par les joueurs et les joueuses, notamment par les fans de l'univers de Games Workshop. Bien que le titre soit encore en développement, Creative Assembly a apporté de plus amples informations à propos des factions de Total War: Warhammer 40,000.

À lire également

Total War: Warhammer 40,000 annoncé aux Game Awards

Total War: Warhammer 40,000 annoncé aux Game Awards

De premières informations sur les factions de Total War: Warhammer 40,000

total-war-warhammer-40-000-bataille
En effet, dans une récente vidéo, nommée « Game Vision Developer Roundtable » et disponible sur la chaîne YouTube de la franchise, plusieurs développeurs de Total War: Warhammer 40,000 ont parlé des factions disponibles (Space Marines, Astra Militarum, Orks et Aeldari) sur cet opus.

Chargement du sondage...

0 votant

Ainsi, sur Total War: Warhammer 40,000 (comme dans le lore), les Spaces Marines, qui sont des troupes d'élites, représentent une « force limitée » : « Donc quand vous jouez en tant qu'eux, vous ne déployez pas des dizaines de milliers de soldats. Vous avez peut-être 100 ou 200 soldats. Mais chacun d'entre eux vaut 100 de n'importe quel ennemi ». À l'inverse, l'Astra Militarum, qui se veut être la faction Total War la plus « traditionnelle », compte des milliers d'hommes et de femmes dans ses rangs. C'est, d'ailleurs, la faction que les développeurs recommandent si vous désirez « vivre l'expérience Total War la plus intense possible ».

Du côté des ennemis, les Orks représentent « une énorme marée verte de chaos et d'énergie, qui charge à travers un champ de bataille armée de bâtons et de haches en métal, et tout ce qu'ils peuvent bricoler ». Les Aeldari, qui peuvent utiliser de la technologie avancée et faire preuve de furtivité, se « jouent totalement différemment par rapport à tout ce qu'on a fait par le passé ». De ce fait, les factions de Total War: Warhammer 40,000 devraient chacune proposer leur propre style de jeu. Nul doute que nous en saurons encore un peu plus à leur sujet dans les mois à venir.

Miniature vidéo

Total War: Warhammer 40,000 annoncé sur plusieurs plateformes

total-war-warhammer-40-000-space-marines
Comme indiqué lors des Game Awards 2025, Total War: Warhammer 40,000 doit se rendre disponible sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PC, PS5 et Xbox Series. Malheureusement, aucune date de sortie n'a été communiquée à ce jour. Affaire à suivre, sur ce point...
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Total War: Warhammer 40,000 montre son gameplay et annonce une bêta fermée
Total War: W40K 08 juin 2026

Total War: Warhammer 40,000 montre son gameplay et annonce une bêta fermée

Creative Assembly a, récemment, dévoilé des séquences de gameplay de Total War: Warhammer 40,000 et a indiqué qu'une bêta fermée est prévue.
Total War: Warhammer 40,000 partage de nouveaux détails
Total War: W40K 04 mai 2026

Total War: Warhammer 40,000 partage de nouveaux détails

Creative Assembly a, récemment, dévoilé de nouvelles informations concernant Total War: Warhammer 40,000.
Total War: Warhammer : Coup d'œil sur la licence, avant l'arrivée de Total War: Warhammer 40,000
Total War: W40K 09 avril 2026

Total War: Warhammer : Coup d'œil sur la licence, avant l'arrivée de Total War: Warhammer 40,000

Avec l'annonce de Total War: Warhammer 40,000, beaucoup de joueurs, et principalement nouveaux venus, s'interrogent sur cette franchise présente depuis de nombreuses années dans le paysage vidéoludique. Il est donc temps de faire un point sur la licence Total War: Warhammer, qui a eu le droit à plusieurs opus et qui est très plébiscitée par la communauté.

commentaire (0)