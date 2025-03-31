Tomodachi Life surprend les fans en modifiant radicalement le design des Miis



le 31 mars 2025 à 16h11 Publié par Florian Lelong le 31 mars 2025 à 16h11

À peine annoncé, Tomodachi Life: Une vie de rêve attire déjà toutes les attentions en introduisant pour la toute première fois des oreilles aux célèbres Miis. Une évolution qui, bien que subtile, ne passe pas inaperçue chez les habitués de la série, déclenchant des réactions variées au sein de la communauté.