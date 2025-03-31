Tomodachi Life surprend les fans en modifiant radicalement le design des Miis

À peine annoncé, Tomodachi Life: Une vie de rêve attire déjà toutes les attentions en introduisant pour la toute première fois des oreilles aux célèbres Miis. Une évolution qui, bien que subtile, ne passe pas inaperçue chez les habitués de la série, déclenchant des réactions variées au sein de la communauté.
Une nouveauté surprenante : les Miis ont désormais des oreilles
Depuis le tout premier épisode, Tomodachi Collection
, sorti exclusivement au Japon en 2009 sur Nintendo DS, les Miis arboraient un design minimaliste avec des traits simples, sans oreilles visibles. Cette simplicité graphique faisait partie intégrante de leur charme. Mais dans le récent trailer diffusé lors du Nintendo Direct du 27 mars 2025, Nintendo a surpris les fans en dévoilant que Tomodachi Life: Une vie de rêve
, prévu pour 2026 sur Nintendo Switch, intégrerait désormais des oreilles au modèle des personnages.
Cette évolution rapproche davantage les Miis d'un rendu réaliste et humain, en leur permettant de disposer de différents types d'oreilles personnalisables, chose totalement inédite dans l'histoire de la franchise.
Des réactions contrastées au sein de la communauté
Sur les réseaux sociaux, cette modification inattendue a rapidement suscité de nombreux débats : Certains joueurs saluent cette évolution. Un utilisateur de Reddit déclare par exemple : « Ils ressemblent enfin davantage à des humains, c'est une très bonne chose !
»
D'autres espèrent désormais voir apparaître des options supplémentaires de personnalisation, comme la possibilité d'ajouter des boucles d'oreilles ou des écouteurs à leurs Miis. Toutefois, une partie des fans exprime déjà un peu de nostalgie pour l'ancien design. Un joueur sur Twitter indique notamment : « Je préférerais que Nintendo nous laisse choisir entre l'ancien modèle et le nouveau.
»
Tomodachi Life, un retour très attendu après plus de dix ans d'absence
Ce changement cosmétique marque le retour très attendu de cette série emblématique, absente depuis plus d'une décennie. Le dernier opus, sorti sur Nintendo 3DS en 2013 au Japon puis en 2014 à l'international, avait rencontré un énorme succès, dépassant les 6,7 millions d'exemplaires vendus
.
Cette nouvelle version Switch, annoncée lors du Nintendo Direct, a immédiatement créé l'événement au Japon
, avec plus de 403 000 likes
sur l'annonce Twitter de Nintendo Japon, prouvant l'importance de cette franchise auprès du public nippon.
Les attentes des joueurs : quelles autres nouveautés pour Une vie de rêve ?
Au-delà des oreilles, la communauté exprime depuis longtemps de nombreuses attentes concernant ce nouvel épisode. Parmi les demandes les plus fréquentes figurent de nouvelles options de personnalisation, comme les tatouages, des interactions plus poussées et variées entre les Miis ou encore l'ajout de nouveaux objets et lieux originaux pour enrichir encore davantage l'expérience de jeu.
Reste à savoir combien de ces souhaits seront exaucés par Nintendo avec cette nouvelle mouture attendue pour 2026.
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