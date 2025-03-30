Tomodachi Life sur Switch : l'annonce dépasse même celle de la Switch 2 au Japon !



le 30 mars 2025 à 12h36 Publié par Florian Lelong le 30 mars 2025 à 12h36

La récente annonce de Tomodachi Life: Une Vie de Rêve pour Nintendo Switch a suscité une incroyable vague d'enthousiasme au Japon, surpassant même le buzz autour de la révélation pourtant très attendue de la Nintendo Switch 2. Un succès inédit qui montre à quel point cette licence humoristique reste profondément ancrée dans le cœur des joueurs japonais.