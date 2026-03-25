Testez gratuitement Tomodachi Life: Une vie de rêve avant sa sortie

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 25 mars 2026 à 14h48
Tomodachi Life: Une vie de rêve arrivera dans très peu de temps sur Nintendo Switch 2. Si vous hésitez ou que vous souhaitez découvrir le gameplay du titre, une démo gratuite est disponible dès maintenant.
Testez gratuitement Tomodachi Life: Une vie de rêve avant sa sortie
Chez les simulations de vie de Nintendo, deux noms reviennent régulièrement dans la bouche des joueurs : Animal Crossing et Tomodachi Life. Si le premier a récemment reçu sa mise à jour 3.0, le second se prépare à recevoir un tout nouvel opus avec la sortie de Tomodachi Life: Une vie de rêve

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Nous avons eu l'occasion de tester pendant quelques heures cette épopée où les Mii de la Wii et de la Nintendo DS vivent un quotidien digne de celui des Sims. Vous pouvez d'ailleurs découvrir nos premières impressions sur le titre juste au-dessus. Mais si vous souhaitez vous faire votre propre avis, sachez que Nintendo vous a entendu et que la firme a une surprise pour vous ! 

Une démo gratuite à télécharger dès maintenant et une surprise offerte une fois cet essai terminé

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Dans une publication partagée sur X/Twitter le 25 mars 2026, Nintendo a annoncé qu'une démo gratuite de Tomodachi Life: Une vie de rêve était disponible dès à présent sur le Nintendo eShop. Les joueurs possédant une Nintendo Switch ou une Nintendo Switch 2 peuvent donc la télécharger sans attendre et profiter d'un petit bonus. 


En effet, celles et ceux qui termineront la démo gratuite et qui transféreront leur progression dans la version complète du jeu recevront en récompense un déguisement de hamster. Il est précisé sur la page du jeu que le costume en question peut aussi être obtenu dans le jeu complet, sans préciser les conditions d'obtention. Ce petit cadeau est donc bienvenu pour inciter les joueurs à découvrir cet univers et toutes les fonctionnalités du titre. 

Créez un monde qui vous ressemble dans Tomodachi Life: Une vie de rêve

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Rappelons que, tout comme dans Les Sims, Tomodachi Life: Une vie de rêve vous propose de créer vos propres Mii de A à Z, en personnalisant à la fois leur apparence mais aussi leur personnalité. Une fois vos héros créés, vous pourrez les faire interagir entre eux et voir leurs relations évoluer au fil des jours. Vous pourrez également personnaliser l'île sur laquelle vivent vos Mii en créant des extérieurs paradisiaques et des intérieurs cosy où il fait bon se reposer. 

Tomodachi Life: Une vie de rêve sera disponible à partir du 16 avril 2026 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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commentaires (3)

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MATHEO LE BG (invité) Le 23/08/2026 à 20:16

C EST LE MEILLEUR JEUX DU MONDE

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VICTORIA (invité) Le 29/06/2026 à 10:30

franchement j adore ce jeu bravo

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Lemzay (invité) Le 24/04/2026 à 16:37

Un peu nul parce que tu ne peux pas jouer en ligne gratuitement et tu es obligé de l'acheter ou soit avoir un compte Google moi je n'ai pas ça et je ne peux même pas jouer à ce jeu du coup un peu nul ouais