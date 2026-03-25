Testez gratuitement Tomodachi Life: Une vie de rêve avant sa sortie

Tomodachi Life: Une vie de rêve arrivera dans très peu de temps sur Nintendo Switch 2. Si vous hésitez ou que vous souhaitez découvrir le gameplay du titre, une démo gratuite est disponible dès maintenant.

Une démo gratuite à télécharger dès maintenant et une surprise offerte une fois cet essai terminé

Breaking news: #TomodachiLife: Living the Dream – Welcome Version is out now! Create up to three Mii characters and unlock a hamster costume – all of which can be transferred to the full game.



Try for free: https://t.co/oHMm6GxGK5 pic.twitter.com/QTAs94NccJ — Nintendo of Europe (@NintendoEurope) March 25, 2026

Créez un monde qui vous ressemble dans Tomodachi Life: Une vie de rêve

Chez les simulations de vie de Nintendo, deux noms reviennent régulièrement dans la bouche des joueurs : Animal Crossing et Tomodachi Life. Si le premier a récemment reçu sa mise à jour 3.0, le second se prépare à recevoir un tout nouvel opus avec la sortie deNous avons eu l'occasion de tester pendant quelques heures cette épopée où les Mii de la Wii et de la Nintendo DS vivent un quotidien digne de celui des Sims. Vous pouvez d'ailleurs. Mais si vous souhaitez vous faire votre propre avis, sachez que Nintendo vous a entendu et que la firme a une surprise pour vous !Dans une publication partagée sur X/Twitter le 25 mars 2026, Nintendo a annoncé quLes joueurs possédant une Nintendo Switch ou une Nintendo Switch 2 peuvent donc la télécharger sans attendre et profiter d'un petit bonus.En effet,Il est précisé sur la page du jeu que le costume en question peut aussi être obtenu dans le jeu complet, sans préciser les conditions d'obtention. Ce petit cadeau est donc bienvenu pour inciter les joueurs à découvrir cet univers et toutes les fonctionnalités du titre.Rappelons que, tout comme dans Les Sims, Tomodachi Life: Une vie de rêve vous propose de créer vos propres Mii de A à Z, en personnalisant à la fois leur apparence mais aussi leur personnalité. Une fois vos héros créés, vous pourrez les faire interagir entre eux et voir leurs relations évoluer au fil des jours. Vous pourrez également personnaliser l'île sur laquelle vivent vos Mii en créant des extérieurs paradisiaques et des intérieurs cosy où il fait bon se reposer.Tomodachi Life: Une vie de rêve sera