Tomodachi Life : Une vie de rêve : Il y aura des restrictions pour le partage d'images

Nintendo a, récemment, déclaré que le partage d'images en ligne concernant Tomodachi Life : Une vie de rêve sera assez restreint.

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Des restrictions pour le partage d'images de Tomodachi Life : Une vie de rêve

Nintendo vise à créer des expériences qui offrent aux joueurs et joueuses la liberté de s'amuser avec leurs Mii comme ils le souhaitent. Dans Tomodachi Life : Une vie de rêve, cette liberté d'action peut parfois donner lieu en jeu à des scènes humoristiques, surprenantes ou imprévisibles.



Nous convenons que des scènes souvent amusantes en contexte peuvent être mal comprises ou ne pas refléter l'esprit dans lequel le jeu est censé être apprécié lorsque ce contexte n'est plus présent.

Afin de soutenir l'engagement de Nintendo à créer des expériences agréables pour tout le monde, nous avons restreint certaines fonctionnalités de partage d'images dans #TomodachiLife : Une vie de rêve.



Plus d'infos : https://t.co/DewvTVcsZz — Nintendo France (@NintendoFrance) January 29, 2026

Tomodachi Life : Une vie de rêve nous donne rendez-vous en avril

Comme vous le savez probablement déjà, Nintendo a profité du Nintendo Direct du 29 janvier 2026 pour annoncer la date de sortie deet dévoiler des informations à propos du gameplay. Très peu de temps après l'événement,En effet, après le Nintendo Direct du mois de janvier 2026,, via un article sur le site officiel et son compte Twitter/X. Ainsi,afin que « tout le monde puisse apprécier Tomodachi Life : Une vie de rêve et les mondes créés dans le jeu sereinement et en tout sécurité » :De ce fait,, bien que nous ne sachions pas encore dans quelle mesure. Nintendo est bien conscient que cela pourrait décevoir : « Nous comprenons que ces restrictions puissent être considérées comme contraignantes. Cependant, elles reflètent la philosophie de Nintendo qui consiste à créer des expériences qui font naître des sourires sur tous les visages ».Si vous avez raté le Nintendo Direct du 29 janvier dernier, sachez quearrive le 16 avril 2026. Le titre sortira alors sur Nintendo Switch première du nom et sera également compatible sur la dernière-née de la firme, la Switch 2. D'après les informations disponibles sur le Nintendo eShop,est vendu à 59,99 € (version numérique).Rendez-vous donc au mois d'avril pour découvrir, qui se rendra dès lors disponible sur Nintendo Switch, tout en étant compatible avec la Switch 2.