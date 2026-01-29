Tomodachi Life : Une vie de rêve révèle sa date de sortie avec de nombreux nouveaux détails

Nintendo a, récemment, dévoilé des informations concernant Tomodachi Life : Une vie de rêve, qui possède à présent sa date de sortie.

Tomodachi Life : Une vie de rêve révèle sa date de sortie

Tomodachi Life : Une vie de rêve en dit plus sur les Mii et possibilités

L'île de Tomodachi Life : Une vie de rêve personnalisable se dévoile

Il y a quelques jours de cela, Nintendo donnait rendez-vous aux joueurs et aux joueuses pour un nouveau Nintendo Direct, dédié à. L'événement ayant désormais eu lieu,Jusqu'à présent,ne possédait qu'une fenêtre de sortie. Or, le Nintendo Direct du 29 janvier 2026 a apporté de plus amples précisions concernant le lancement du titre :Évidemment, Nintendo a profité de l'événement pour partager des informations au sujet de, notamment sur son gameplay et ses fonctionnalités.Sur, les joueurs et les joueuses auront la possibilité deCes Mii pourront converser entre eux, et ainsi nouer des liens, ou encore remonter le moral d'autres. D'ailleurs, cela pourrait même mener à des relations amoureuses, notamment après que l'un d'entre eux ait déclaré sa flamme. Les Mii pourront, qui plus est, vivre en cohabitation dans une seule et même (jusqu'à 8).Les personnages pourront, par ailleurs, posséder leurs propres particularités, qu'il s'agisse d'expressions, d'animations, de manies ou de traits physiques spécifiques., et même animaux virtuels, pour personnaliser davantage les Mii., dont un magasin de nourriture, une boutique de vêtements, une station télé, une boutique de déco, un marché vendant différents objets et des pochettes surprises, ou encore un studio photo.En outre,. D'ailleurs, il sera possible de se procurer des items décoratifs via le centre d'urbanisme, de déplacer les bâtiments ou encore d'étendre l'île. Cela permettra à chacun de personnaliser son île à sa guise.Rendez-vous donc le 16 avril 2026 pour découvrir, qui arrivera, à cette date, sur Nintendo Switch. Le titre sera compatible avec la Nintendo Switch 2.