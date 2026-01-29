Tomodachi Life : Une vie de rêve révèle sa date de sortie avec de nombreux nouveaux détails

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 29 janvier 2026 à 15h39
Nintendo a, récemment, dévoilé des informations concernant Tomodachi Life : Une vie de rêve, qui possède à présent sa date de sortie.
Tomodachi Life : Une vie de rêve révèle sa date de sortie avec de nombreux nouveaux détails
Il y a quelques jours de cela, Nintendo donnait rendez-vous aux joueurs et aux joueuses pour un nouveau Nintendo Direct, dédié à Tomodachi Life: Une vie de rêve. L'événement ayant désormais eu lieu, il est temps de faire le point sur tous les nouveaux détails partagés au sujet de Tomodachi Life : Une vie de rêve.

Tomodachi Life : Une vie de rêve révèle sa date de sortie

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Jusqu'à présent, Tomodachi Life : Une vie de rêve ne possédait qu'une fenêtre de sortie. Or, le Nintendo Direct du 29 janvier 2026 a apporté de plus amples précisions concernant le lancement du titre : Tomodachi Life : Une vie de rêve sort le 16 avril 2026 sur Nintendo Switch et sera compatible avec la Nintendo Switch 2.

Miniature vidéo

Évidemment, Nintendo a profité de l'événement pour partager des informations au sujet de Tomodachi Life : Une vie de rêve, notamment sur son gameplay et ses fonctionnalités.

Tomodachi Life : Une vie de rêve en dit plus sur les Mii et possibilités

Sur Tomodachi Life : Une vie de rêve, les joueurs et les joueuses auront la possibilité de créer leurs propres Mii, en les façonnant de A à Z grâce à un système de personnalisation plutôt complet (visage, type de corps, nom, voix, etc.) ou bien en répondant à une série de questions

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Ces Mii pourront converser entre eux, et ainsi nouer des liens, ou encore remonter le moral d'autres. D'ailleurs, cela pourrait même mener à des relations amoureuses, notamment après que l'un d'entre eux ait déclaré sa flamme. Les Mii pourront, qui plus est, vivre en cohabitation dans une seule et même (jusqu'à 8).

Les personnages pourront, par ailleurs, posséder leurs propres particularités, qu'il s'agisse d'expressions, d'animations, de manies ou de traits physiques spécifiques. Nintendo a également précisé que nous aurons la possibilité de créer nos propres designs, et même animaux virtuels, pour personnaliser davantage les Mii.

L'île de Tomodachi Life : Une vie de rêve personnalisable se dévoile

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L'île de Tomodachi Life : Une vie de rêve sera composée de différents bâtiments, dont un magasin de nourriture, une boutique de vêtements, une station télé, une boutique de déco, un marché vendant différents objets et des pochettes surprises, ou encore un studio photo.

En outre, la communauté pourra façonner l'île comme bon lui semble. D'ailleurs, il sera possible de se procurer des items décoratifs via le centre d'urbanisme, de déplacer les bâtiments ou encore d'étendre l'île. Cela permettra à chacun de personnaliser son île à sa guise. 

Rendez-vous donc le 16 avril 2026 pour découvrir Tomodachi Life : Une vie de rêve, qui arrivera, à cette date, sur Nintendo Switch. Le titre sera compatible avec la Nintendo Switch 2.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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commentaire (1)

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BelleFeuille (invité) Le 29/01/2026 à 17:30

Ça va, c'est pas si loin