Tiny Tina's Wonderlands : Une nouvelle vidéo de gameplay dévoile plus d'informations

PC Édition Standard → 49,49 € au lieu de 59,99 €, soit 18 % de réduction. Édition Chaotic Great Edition → 65,89 € au lieu de 79,99 €, soit 18 % de réduction.



Il ne reste plus que quelques jours à patienter avant de mettre les mains sur le prochain titre de 2K et Gearbox Software, Tiny Tina's Wonderlands. En effet, sa date de sortie est fixée au 25 mars et le jeu doit arriver sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. En attendant,Dans cette nouvelle vidéo d'une vingtaine de minutes, profitant de commentaires des développeurs, les joueurs et les joueuses pourront découvrir deux Mains du Destin, faisant équipe en coopération. Leur objectif étant de réaliser des exploits, dans un lieu optionnel, le Mont Jabot.. Évidemment, bien d'autres surprises les attendent et il y a fort à parier que 2K et Gearbox Software communiqueront davantage quant à leur prochain jeu, dans les semaines à venir.Néanmoins, ils ont également profité de cette annonce pour mettre à jour leur site officiel, et plus précisément le Guide du jeu . Nous pouvons désormais y découvrir. Ils ont, par ailleurs,. Pour rappel, au début de l'aventure, les joueurs et joueuses devront choisir une classe principale. Par la suite, ils pourront débloquer un emplacement de classe secondaire grâce au système Multiclasses.Pour celles et ceux étant sur PC, vous pouvez profiter d'une belle réduction sur la précommande de Tiny Tina's Wonderlands grâce à notre partenaire, Instant Gaming :