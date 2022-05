Tiny Tina's Wonderlands : Réinitialiser ses points héroïques et points de compétences, comment faire ?

Réinitialiser les points de compétences et points d'héroïsme, astuces

Tout au long de l'aventure, les joueurs et les joueuses débloqueront des points de compétences ainsi que des points d'héroïsme, afin de booster les statistiques de leur personnage et obtenir de nouvelles capacités. Ainsi, ils pourront monter le build de leur choix.Sachez, d'ailleurs, qu'. Nous vous indiquons comment faire, dans ce qui suit.Si vous avez, malencontreusement, attribué un point de compétence ou bien un point d'héroïsme dans une statistique ou une capacité qui ne vous convient pas, pas de panique. En effet, à tout moment, et moyennant quelques pièces d'or,Pour cela, vous devrez interagir avec un élément bien précis : il s'agit du « distributeur » permettant de. Vous pouvez en retrouver un au Bar à Bubulles, à, ou bien dans le hub des Chambres du Chaos, par exemple.

Une fois que vous êtes dans le menu « Modifier votre personnage », vous verrez en bas de l'écran la mention « Réinitialiser compétences ». Dès lors, il vous suffira d'utiliser sur la touche adéquate et indiquée pour voir apparaître un sous-menu « Réinitialisation ». À partir de ce moment-là, vous avez le choix entre :

Réinitialiser compétences (les capacités débloquées liées à votre classe).

Réinitialiser points d'héroïsme (les statistiques de votre personnage : Constitution, Sagesse, Intelligence, etc.).

Réinitialiser les deux.

Sélectionnez la réinitialisation qui vous intéresse, tout particulièrement. Et confirmez votre choix. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à vous rendre dans l'onglet « Compétences », du menu en jeu, pour réattribuer les points d'héroïsme ou les points de compétences, selon vos souhaits.N'oubliez pas que vous pouvez, régulièrement, récupérer des clés squelettes grâce aux SHiFT codes , sur Tiny Tina's Wonderlands.