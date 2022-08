Tiny Tina's Wonderlands : DLC Vesper que tout va bien, date et détails

Les nouveautés du DLC Vesper que tout va bien de Tiny Tina's Wonderlands

Nouvelle classe jouable et options de personnalisation

Quatrième Miroir du Mystère et nouveau boss

Première version : le 11 août, dès 18h30.

: le 11 août, dès 18h30. Deuxième version : le 18 août, dès 18h30.

: le 18 août, dès 18h30. Troisième version : le 25 août, dès 18h30.

: le 25 août, dès 18h30. Quatrième version : le 1er septembre, dès 18h30.

Depuis sa sortie officielle, Tiny Tina's Wonderlands accueille régulièrement des DLC. À ce sujet, le quatrième contenu additionnel, intitulé Vesper que tout va bien, vient tout juste d'arriver sur le soft de Gearbox Software et 2K Games, et ce sur toutes les plateformes de jeu concernées.Comme prévu et annoncé il y a plusieurs semaines, ce quatrième contenu additionnel introduit. Ce personnage est capable d'infliger des dégâts élémentaires, surtout de poison, aux ennemis. D'ailleurs, ces dégâts peuvent être boostés grâce à l'exploit de classe « Murmure de putréfaction ». Par ailleurs, l'Épidémiste possède la compétence d'action « Orage Putride », déclenchant de la fumée toxique dans une zone d'effet spécifique, et peut envoyer un familier faisant office de tourelle fixe grâce à « Totem des marais ».De plus, en se procurant ce nouveau DLC, les joueurs et les joueuses pourront accéder à de: voix macabre, quatre nouvelles histoires ayant une influence sur les statistiques de départ (Nerfé par le Maître du Bunker, Sang de clown, Disciple gratte-bernacle, Success story d'enfant des rues).Par ailleurs, Vesper que tout va bien introduit le: les souvenirs de Vesper sont hantés par des visions de Redmourne la Triverne, le nouveau boss qui se présentera selon plusieurs versions au cours des semaines à venir :Ce sera, bien évidemment, l'occasion de récupérer(éléments cosmétiques, équipements, armes, sorts, etc.). Le loot évoluera également en fonction du calendrier partagé ci-dessus et des transformations de Redmourne.Il est possible d'accéder à ce nouveau Miroir en se rendant au Surplomb voilé (à condition d'avoir acheté ledit DLC ou bien de posséder le Season Pass de Tiny Tina's Wonderlands, bien entendu). Par ailleurs, notons qu'à tout moment vous pouvez récupérer des clés squelettes grâce aux codes SHiFT est à retrouver sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. Si vous souhaitez vous le procurer tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une réduction sur les plateformes suivantes :