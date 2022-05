Tiny Tina's Wonderlands, conseils pour bien débuter

Familiarisez-vous avec votre classe

Ne pas se focaliser sur la couleur des équipements et armes

Blanc : Commun.

Vert : Peu commun.

Bleu : Rare.

Violet : Épique.

Orange/Or : Légendaire

Faites les sanctuaires et les quêtes secondaires

Disponible actuellement, et ce depuis le mois de mars 2022, sur la plupart des plateformes de jeu,est un jeu dit RPG et de type looter-shooter, dans la veine des Borderlands. Faisant suite au DLC de Borderlands 2 nommé « Tiny Tina et la Forteresse du Dragon », ce nouvel opus propose une aventure des plus intéressantes, en tant que Main du Destin.De nombreux nouveaux joueurs et joueuses se lancent, d'ailleurs, régulièrement dans Tiny Tina's Wonderlands. Ayant parcouru le soft,Au début de votre partie sur Tiny Tina's Wonderlands, vous devrez choisir une classe parmi les 6 proposées : Sporôdeur, Trucidopathe, Sème-la-mort, Défouromage, Brr-Zerker et Frappaclysmique. Évidemment, chacune de ces classes dispose de ses propres compétences et caractéristiques.Ainsi, nous vous invitons à bien lire les différents descriptifs de ces classes, avant de faire votre choix. Penchez-vous également sur leurs compétences et leurs statistiques. Cela vous aidera, par la suite, à monter un build intéressant et conséquent. Une tier list est d'ailleurs disponible , pour vous donner une idée.Durant les premières heures de jeu,. N'hésitez pas à passer du temps dans l'onglet « Compétences », du menu en jeu, pour en apprendre plus quant à ses capacités. Maîtriser sa classe sera primordial tout au long de l'aventure, et davantage encore en end-game.Comme dans la plupart des jeux incorporant un système de loot, le butin est divisé en plusieurs couleurs. Chacune d'entre elles désigne la rareté de l'équipement.Dès le début, vous aurez envie d'équiper des items épiques et légendaires. Or, ce butin n'arrive que bien plus tard dans l'aventure, et son taux de drop est conditionné par votre niveau de baraka.À ce sujet, voici un conseil : ne vous concentrez pas seulement sur la couleur du butin. Intéressez-vous, plus particulièrement,. Il peut arriver qu'une mitraillette bleue soit plus intéressante pour votre build qu'une arme de la même catégorie, affichant la couleur violette. Ainsi, prenez le temps d'analyser les équipements que vous venez de récupérer, avant de les vendre ou de les jeter.Intéressez-vous aussi bien aux quêtes principales qu'à celles secondaires. En effet, en accomplissant, vous obtiendrez des points d'expérience, du butin et des récompenses, telles que des armes ou des équipements (amulette, bague, armure, etc.). Par ailleurs, cela vous permettra de découvrir diverses régions et collecter des dés, augmentant votre baraka (« chance ») de butin.Dans la même idée, sur la carte du monde, vous pourrez voir. Afin d'activer ces derniers, il convient de récupérer 4 morceaux de sanctuaires, éparpillés dans divers donjons de la zone. En terminant un sanctuaire, vous pourrez obtenir: +10 % de gain d'expérience, +10 % de gains d'or, +10 % de dégâts critiques, pour ne citer que ces exemples. Vous l'aurez compris, ces bonus peuvent faire une grande différence et peuvent grandement vous aider, durant votre aventure sur Tiny Tina's Wonderlands.Enfin, rappelons que des bonus peuvent être obtenus via les codes SHiFT de Tiny Tina's Wonderlands , et notamment des clés squelettes.