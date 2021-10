Tiny Tina's Wonderlands bénéficie de la même technologie d'armement que Borderlands 3

Je pense que pour nous étant un jeu autonome et Wonderlands étant son propre centre d'intérêt, nous sommes moins concernés par la quantité d'armes à feu en particulier, et nous sommes plus intéressés par l'exploration des différentes façons dont nous pouvons avoir des combats complémentaires.

s'est un peu plus dévoilé à l'occasion d'un entretien avec(via GamesRadar ). Le directeur créatif,, a en effet mis la lumière surDans, les joueurs auront en leur possession non pas des armes à feu comme dans Borderlands 3 , mais des pouvoirs magiques. Selon le directeur créatif, les développeurs ont utilisé « la même technologie procédurale qui fonctionne pour les armes à feu » dans Borderlands, afin de pouvoir l'appliquer sur les sorts, les armes de mêlée et les armures de Wonderlands. De ce fait,Néanmoins,n'a pas donné plus de détails sur les différents types d'armes qui seront proposés, mais il n'a pas hésité à révéler l'un des sorts préférés de l'équipe, en expliquant qu'une combinaison permettra aux joueurs d'invoquer une pluie de météores sur leurs ennemis.Même si, nous ne savons pas véritablement combien de sorts et d'armes de mêlée proposera. Néanmoins, nous pouvons facilement supposer que le total sera plus élevé que celui devu que le titre disposera de plusieurs moyens pour vaincre les ennemis.Pour rappel,