Tiny Tina's Wonderland dévoile ses environnements et ses classes

Tiny Tina's Wonderlands détaille ses classes

Nouveaux environnements et ennemis

Combats rapprochés et sorts

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

proposera un univers assez différent de celui de Borderlands, et pour cause. Il plongera les joueurs dans un monde fantastique au travers plusieurs environnements, où la magie sera de la partie. De ce fait,Dans le spin-off de Borderlands, les joueurs auront le choix entre plusieurs classes pour leur personnage principal, à savoir. Par ailleurs, ils auront la possibilité de personnaliser son apparence et auront accès à un système multiclasse qui permettra de mélanger six arbres de compétences.sont ni plus ni moins que des assassins sournois. Ils ont la possibilité d'invoquer des épées magiques tournoyantes et s'amusent bien souvent à disparaître d'un coup. Ils exploitent par ailleurs les faiblesses de leurs ennemis pour frapper furtivement leurs points vitaux et les éliminer aussitôt.sont quant à eux des combattants froids et robustes qui combinent armes à feu et assauts brutaux au corps à corps. Lors des combats, ils préfèrent aller au contact et donc de foncer dans le tas.Plusieurs environnements décoreront le monde de, en passant par des paysages de forêts de champignons ou encore par des criques de pirates. Ainsi, les joueurs auront l'occasion de visiter, joyau du fabuleux royaume de la reine Étalon du Cul,, plus magique qu'un mage majestueux,ou encoreToutefois, tous ces endroits aux noms rêveurs seront peuplés d'ennemis, avec notammentD'autre part, le jeu disposera de ce qu'il appelle. Elle fait référence aux jeux de plateau, et offrira une vue du ciel à la troisième personne du personnage des joueurs. Elle permettra d'identifier la localisation, par exemple, de certains coffres.Enfin, l'une des parties les plus intéressantes de ces nouveaux détails est bien évidemment tout ce qui concerne les combats.Tout d'abord, les joueurs pourront. La plupart d'entre eux auront des temps de recharge relativement courts, permettant ainsi de bombarder les ennemis de magie. Certains tueront instantanément, tandis que d'autres seront plutôt utilitaires, permettant par exemple de protéger le temps d'un instant les alliés.Pour finir, les joueurs pourront s'équiper d'une arme de corps-à-corps, en plus des sorts et des armes à feu. Après tout, un coup bien placé fait toujours des dégâts.Pour rappel, Tiny Tina's Wonderlands sera disponible sur PlayStation, Xbox et PC le 25 mars 2022.