Des images inédites dévoilent deux projets secrets de Gearbox

Des captures d'écran inédites viennent de faire surface sur la toile, dévoilant ce qui semble être la suite de Tiny Tina Wonderlands et un nouvel opus de Brothers in Arms. Ces fuites soulèvent de nombreuses questions sur l'avenir de ces projets initialement confiés au studio Lost Boys Interactive.

L'industrie du jeu vidéo est souvent le théâtre de fuites inattendues. Des images provenant du portfolio d'un ancien développeur de Lost Boys Interactive ont récemment émergé en ligne, révélant des environnements de travail pour deux titres majeurs. Le premier serait une suite directe au très populaire spin-off de la saga Borderlands, tandis que le second marquerait le grand retour d'une franchise de tir tactique historique. Ces fuites interviennent dans un contexte particulier puisque le studio a récemment repris son indépendance vis-à-vis de Gearbox, laissant planer un doute immense sur l'état d'avancement de ces jeux qui pourraient avoir été annulés.

Le sort incertain de la suite de Tiny Tina Wonderlands

Bien que son existence n'ait jamais été officiellement confirmée par l'éditeur, le succès critique et commercial de Tiny Tina's Wonderlands laissait présager une suite évidente. Le titre original offrait une respiration bienvenue par rapport à la formule classique, et les joueurs attendaient avec impatience de retourner dans cet univers fantastique et décalé.

Selon les informations relayées par MP1st, les captures d'écran découvertes montrent des décors grandioses et ambitieux. L'une des images illustre notamment un cimetière de bateaux pirates, avec un navire brisé en deux, suspendu dangereusement entre deux immenses falaises. Ces visuels témoignent d'une direction artistique toujours aussi soignée et d'une échelle environnementale revue à la hausse.











Cependant, la publication précise que le projet a probablement subi des bouleversements majeurs. L'avenir de cette suite est désormais très flou, sachant qu'une suite avait déjà été au cœur de quelques discussions à la fin de l'année 2024.

Le départ de Lost Boys Interactive du giron de Gearbox signifie que le développement, s'il se poursuit, a dû repartir sur de nouvelles bases, laissant les fans dans l'attente d'une hypothétique annonce officielle.

Le retour fantôme de Brothers in Arms

L'autre révélation majeure de cette fuite concerne une licence historique qui se fait très discrète depuis plusieurs années. Les images dévoilent un jeu de tir tactique en escouade, non annoncé officiellement, mais dont tous les indices pointent vers un nouvel épisode de la célèbre franchise Brothers in Arms.

Le développement aurait initialement débuté sur le moteur graphique Unreal Engine 4 avant de basculer vers sa version supérieure en cours de route. Les captures montrent un menu principal où des soldats sont rassemblés autour d'un feu de camp, ainsi que des environnements sombres et ravagés par la guerre, typiques de l'ambiance poignante de la série.

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Pour rappel, le patron de Gearbox, Randy Pitchford, avait brièvement évoqué ce retour en septembre 2021 :

Nous travaillons sur un autre jeu Brothers in Arms.

Depuis cette déclaration, le silence radio était total. Tout comme pour la suite de Tiny Tina Wonderlands, l'indépendance de Lost Boys Interactive remet en question la progression de ce jeu de tir tactique. Il se peut que Gearbox ait confié le projet à un autre studio, ou a finalement abandonné ces projets, ou totalement rebooté. Il faudra attendre une communication du studio pour en savoir plus.