Tides of Tomorrow reporte sa sortie de plusieurs semaines

DigixArt a indiqué, il y a très peu de temps, que Tides of Tomorrow va prendre un peu de retard et est donc repoussé.

Tides of Tomorrow arrivera plus tard que prévu

Après avoir recueilli de nombreux commentaires sur la démo jouable de Tides of Tomorrow et la bêta fermée en cours, l'équipe de développement a décidé qu'il fallait plus de temps pour répondre aux suggestions des joueurs et mettre en œuvre les améliorations. Cette période de développement supplémentaire permettra d'offrir la meilleure expérience possible pour cette aventure narrative à venir.

Tides of Tomorrow now launches on April 22, 2026 for PC, PlayStation 5, and Xbox Series X|S.



Can't wait? You can play the free demo on Steam and start exploring the world today.



🔗 https://t.co/LhSLFHRGeY#TidesOfTomorrow pic.twitter.com/plRGlnqeG6 — Tides of Tomorrow Demo available on Steam 🌊 (@Digixart) January 19, 2026

Qu'est-ce que Tides of Tomorrow ?

Par les créateurs de Road 96. Survivrez-vous aux choix de vos amis et streamers préférés sur Elynd ? C'est à vous de façonner le destin de ce monde submergé.

Annoncé il y a de cela un moment, le prochain jeu du studio de développement DigixArt, soit, a su intriguer la communauté. Et si le nouveau titre des créateurs de Road 96 devait sortir dans quelques semaines,En effet, via une récente publication sur Twitter/X, les développeurs de chez DigixArt ont annoncé que. Initialement prévu pour la fin du mois de février 2026, et plus précisément le 24,. Sur la page Steam du soft,. Ainsi,De ce fait, et comme vous l'aurez compris, DigixArt compte bien utiliser ces deux mois supplémentaires pour améliorer plusieurs points deCatégorisé comme un jeu narratif avec des choix et des fins multiples,, qui est développé par DigixArt et édité par THQ Nordic, invitera les joueurs et les joueuses à se rendre sur une planète océanique, baptisée Elynd. Là-bas, la communauté pourra rencontrer de nombreux personnages, « tous dotés d'humeurs, de motivations et de points de vue sur le destin de la planète qui leur sont propres ». Sur la page Steam du jeu, nous pouvons lire la courte description suivante :Rendez-vous donc le 22 avril 2026 pour découvrir. Date à laquelle le titre sortira sur PS5, Xbox Series et PC. Soulignons le fait qu'une version démo gratuite est actuellement disponible sur la plateforme de Valve, Steam.