Tides of Tomorrow reporte sa sortie de plusieurs semaines

DigixArt a indiqué, il y a très peu de temps, que Tides of Tomorrow va prendre un peu de retard et est donc repoussé.
Annoncé il y a de cela un moment, le prochain jeu du studio de développement DigixArt, soit Tides of Tomorrow
, a su intriguer la communauté. Et si le nouveau titre des créateurs de Road 96 devait sortir dans quelques semaines, DigixArt a, malheureusement, décidé de repousser Tides of Tomorrow
.
Tides of Tomorrow arrivera plus tard que prévu
En effet, via une récente publication sur Twitter/X, les développeurs de chez DigixArt ont annoncé que le lancement de Tides of Tomorrow est reporté
. Initialement prévu pour la fin du mois de février 2026, et plus précisément le 24, Tides of Tomorrow sortira finalement le 22 avril prochain
. Sur la page Steam du soft, DigixArt a apporté des explications concernant ce report pour Tides of Tomorrow
. Ainsi, le studio a besoin de plus de temps pour peaufiner l'expérience
:
Après avoir recueilli de nombreux commentaires sur la démo jouable de Tides of Tomorrow et la bêta fermée en cours, l'équipe de développement a décidé qu'il fallait plus de temps pour répondre aux suggestions des joueurs et mettre en œuvre les améliorations. Cette période de développement supplémentaire permettra d'offrir la meilleure expérience possible pour cette aventure narrative à venir.
De ce fait, et comme vous l'aurez compris, DigixArt compte bien utiliser ces deux mois supplémentaires pour améliorer plusieurs points de Tides of Tomorrow
.
Qu'est-ce que Tides of Tomorrow ?
Catégorisé comme un jeu narratif avec des choix et des fins multiples, Tides of Tomorrow
, qui est développé par DigixArt et édité par THQ Nordic, invitera les joueurs et les joueuses à se rendre sur une planète océanique, baptisée Elynd. Là-bas, la communauté pourra rencontrer de nombreux personnages, « tous dotés d'humeurs, de motivations et de points de vue sur le destin de la planète qui leur sont propres
». Sur la page Steam du jeu, nous pouvons lire la courte description suivante :
Par les créateurs de Road 96. Survivrez-vous aux choix de vos amis et streamers préférés sur Elynd ? C'est à vous de façonner le destin de ce monde submergé.
Rendez-vous donc le 22 avril 2026 pour découvrir Tides of Tomorrow
. Date à laquelle le titre sortira sur PS5, Xbox Series et PC. Soulignons le fait qu'une version démo gratuite est actuellement disponible sur la plateforme de Valve, Steam.
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