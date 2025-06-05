Tides of Tomorrow, dernier-né du studio DigixArt, se dévoile en vidéo

Presque 4 ans après la sortie du très apprécié Road 96, le studio DigixArt est de retour avec Tides of Tomorrow, une aventure aquatique en multijoueur qui a déjà une date de sortie.
Au milieu des nombreuses annonces du State of Play du 4 juin, un titre haut en couleurs a donné le sourire aux amateurs de titres indépendants. En effet, les spectateurs ont été ravis de revoir le studio DigixArt, créateur de l'acclamé Road 96
(une aventure à choix multiples en vue FPS aux allures de road-trip dans le désert). Aujourd'hui, les développeurs proposent une nouvelle épopée où chaque choix aura des conséquences avec Tides of Tomorrow
.
Faites évoluer votre histoire en fonction du choix des autres joueurs dans Tides of Tomorrow
Présenté pour la première fois en 2024, Tides of Tomorrow
reprend certains des ingrédients qui avaient fait le succès de Road 96. Le titre propose un univers haut en couleurs, un gameplay en vue FPS et accorde une importance toute particulière aux décisions prises
par les joueurs. Faire un choix pourra tourner à votre avantage, mais aussi briser des relations ou vous attirer des ennuis. Mais Tides of Tomorrow se démarque de son aîné en proposant une aventure unique via un système d'influence multijoueur.
Chaque personne qui joue est enregistrée, ses choix sont sauvegardés et vous pouvez découvrir ses actions quelques secondes avant que ce ne soit à votre tour d'agir. Votre expérience de jeu est donc intimement liée aux choix des autres Tidewalkers. Vous pouvez choisir de suivre leurs traces ou d'aller à contre-courant
. Mais il vous faudra assumer les conséquences !
Un lancement prévu début 2026 pour Tides of Tomorrow
Inspiré dans sa trame par des films comme Waterworld, Tides of Tomorrow vous force à survivre sur une planète aquatique où le niveau de l'eau monte en permanence et où une maladie dévastatrice décime la population
. En tant que Tidewalker, votre mission est de trouver un remède pour sauver les habitants d'Elynd en naviguant entre les villages flottants, les villes bariolées et les eaux infestées de créatures surprenantes.
Pour l'heure, Tides of Tomorrow n'a pas encore dévoilé tous ses secrets. Mais le studio DigixArt a confirmé que le titre serait officiellement disponible sur PC et PlayStation 5 à partir du 24 février 2026
. Vous pouvez dès à présent l'ajouter à votre liste de souhaits sur Steam.
commentaire (0)