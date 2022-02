The Wolf Among Us 2 : Un premier trailer diffusé à la suite de sa présentation

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



8 ans. Cela fait désormais près de 8 ans que les joueurs et joueuses attendent le retour de Bigby, de The Wolf Among Us. Le projet fut annulé suite à la fermeture du studio Telltale Games en 2018, laissant ainsi les fans du shérif sur leur faim. Mais c'était sans compter sur LCG Entertainment, un éditeur américain de jeux vidéo, qui a racheté le studio et a permis sa réouverture en 2019.Ainsi, après de nombreuses péripéties, Telltale Games revient sur le devant de la scène vidéoludique. Et il le fait en grande pompe, car le studio vient tout juste d'annoncer The Wolf Among Us 2.. Ils n'ont pas encore donné de date de sortie précise, en revanche.Néanmoins, un tout premier trailer de The Wolf Among Us 2 a été diffusé. Ainsi, sans surprise, on y retrouve le shérif Bigby, en plein combat, dans l'appartement de sa cible. Un moment qui le met en difficulté et qui l'oblige à se transformer en loup-garou.. Si les joueurs et joueuses retrouveront l'ambiance si particulière de Fabletown, il devrait être possible de se promener et découvrir les rues de la ville. Par ailleurs, les créatures des contes de fées seront toujours présentes et seront probablement au centre de cette nouvelle intrigue et aventure.