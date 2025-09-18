The Wolf Among Us 2 : L'un de ses scénaristes confie ne rien savoir de l'état du projet

Toujours prévu pour 2025 sans date plus précise, The Wolf Among Us 2 est très peu bavard et cela suscite l'inquiétude des joueurs. Face à la multiplication des rumeurs, Nick Herman, cofondateur d'AdHoc Studio, a pris la parole.mo

Un scénario prometteur et « meilleur que la saison 1» , mais confronté à des problèmes de production

En gros, ils avaient besoin de plus de temps. Ils n'étaient pas… On ne dirigeait pas le projet. C'était un projet que nous faisons en partenariat avec Telltale. Mais on ne pouvait pas attendre sans rien faire, alors on a dû passer à Dispatch pour faire avancer le studio, et ils devaient suivre leur propre voie. On a hâte de voir ce qu'ils en feront.

Aucune nouvelle concernant l'avancement de The Wolf Among Us 2

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« En règle générale, nous ne commentons pas les rumeurs et les discussions Reddit non fondées.

Mais le développement de The Wolf Among Us 2 se poursuit, et nous sommes impatients de partager davantage d'informations sur le jeu avec les fans de Telltale et notre communauté le moment venu.

» Mais ce fameux moment venu continue de se faire désirer...