The Wolf Among Us 2 : L'un de ses scénaristes confie ne rien savoir de l'état du projet

Toujours prévu pour 2025 sans date plus précise, The Wolf Among Us 2 est très peu bavard et cela suscite l'inquiétude des joueurs. Face à la multiplication des rumeurs, Nick Herman, cofondateur d'AdHoc Studio, a pris la parole.mo
En octobre 2024, Telltale Games confirmait que le développement de The Wolf Among Us 2
n'avait pas été abandonné. Même si elle a connu d'importants retards et reports, la suite de la saga épisodique de Bigby Wolf continue d'occuper les équipes. Cependant, aucune image, aucune information ou aucun trailer n'a été partagé depuis cette révélation. Ce silence a alimenté les rumeurs sur Reddit, réaffirmant que le titre ne verra jamais le jour.
Dans le cadre d'une conférence de presse dédiée à Dispatch, Nick Herman (cofondateur d'AdHoc Studio et ancien de chez Telltale Games) a été interrogé sur son ancien projet sur lequel il a travaillé pendant 2 ans
. Mais les nouvelles qu'il partage sont loin d'être rassurantes.
Un scénario prometteur et « meilleur que la saison 1» , mais confronté à des problèmes de production
Nick Herman révèle aux journalistes d'Eurogamer
que le scénario de The Wolf Among Us 2 était bien avancé avant son départ du studio.
D'ailleurs, lui et les autres scénaristes en charge de l'écriture de cette deuxième saison étaient fiers de la trame imaginée pour l'occasion. Mais il avoue également que les problèmes de développement ont commencé à apparaitre lors de la production des premières cinématiques et de l'animation
.
En gros, ils avaient besoin de plus de temps. Ils n'étaient pas… On ne dirigeait pas le projet. C'était un projet que nous faisons en partenariat avec Telltale. Mais on ne pouvait pas attendre sans rien faire, alors on a dû passer à Dispatch pour faire avancer le studio, et ils devaient suivre leur propre voie. On a hâte de voir ce qu'ils en feront.
Mais face à ces déclarations, une question subsiste : est-ce que Nick Herman sait dans quel état se trouve The Wolf Among Us 2 à l'heure actuelle ?
Aucune nouvelle concernant l'avancement de The Wolf Among Us 2
Le scénariste a alors révélé qu'il ignorait totalement dans quel état se trouvait The Wolf Among Us 2.
De plus, il ne sait pas si l'histoire qu'il a imaginée pour cette suite sera intégrée ou non à la version finale si celle-ci voit le jour. Pour l'heure, les « peut-être » sont donc toujours d'actualité.
Rappelons qu'en 2024, le responsable des relations publiques de Telltale Games avait réagi aux discussions Reddit et aux rumeurs propagées en ligne sur The Wolf Among Us 2. « En règle générale, nous ne commentons pas les rumeurs et les discussions Reddit non fondées. Mais le développement de The Wolf Among Us 2 se poursuit, et nous sommes impatients de partager davantage d'informations sur le jeu avec les fans de Telltale et notre communauté le moment venu. » Mais ce fameux moment venu continue de se faire désirer...
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