The Wolf Among Us bientôt de retour avec deux projets ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 16 mars 2026 à 17h25
Plus de 13 ans après la sortie du premier jeu, les passionnés espèrent en silence que The Wolf Among Us 2 verra bien le jour. Mais la licence préparerait de belles surprises à sa communauté avec deux leaks prometteurs.
The Wolf Among Us bientôt de retour avec deux projets ?
Annoncé, reporté à plusieurs reprises puis resté très silencieux depuis de longs mois, The Wolf Among Us 2 joue avec la patience de sa communauté. Cependant, les rumeurs se multiplient autour des aventures de Bigby.

En effet, un rapport partagé par le site espagnol Press Over indique que cette suite pourrait renaître de ses cendres grâce à un studio argentin et qu'une nouvelle fenêtre de sortie serait envisagée pour le titre. Mais ce ne serait pas la seule bonne nouvelle en préparation.

The Wolf Among Us 2 sauvé par un co-développement avec un studio argentin ? 

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Le rapport de Press Over combiné aux différentes rumeurs semble indiquer que The Wolf Among Us 2 sortirait potentiellement au cours de l'année 2027. Toutefois, cette rumeur est à prendre avec des pincettes car elle n'a pas été officialisée par Telltale Games. Tant qu'aucune annonce sérieuse n'est pas partagée en ligne, les joueurs et joueuses doivent donc continuer d'espérer que le développement du titre prenne fin prochainement. 

Mais si The Wolf Among Us 2 n'arrive pas dans l'immédiat ou est reporté une nouvelle fois, un autre projet pourrait permettre à la communauté de patienter ou de (re)découvrir le titre de Telltale Games. Une deuxième rumeur relayée par le site MP1st suggère qu'une version remasterisée du premier jeu serait actuellement en cours de développement.

Toutefois, le détail le plus intéressant est que cette version aurait été confiée au même studio argentin que la suite de The Wolf Among Us.

Une version remasterisée du premier opus en préparation ?

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Comme pour l'information concernant sa suite, cette rumeur est liée à une fuite. Même si rien n'a été officialisé, plusieurs images ont été publiées ainsi que la mention d'un détail loin d'être anodin. Le site de Trick Studio avait une page sur laquelle figurait le nom de The Wolf Among Us premier du nom. Cependant, ce détail a été effacé depuis, mais il reste visible sur Archives.org. S'agit-il d'une révélation accidentelle ou d'une information confidentielle ? 

Il est encore trop tôt pour le dire. Néanmoins, les passionnés de la franchise vont rester attentifs lors des prochaines présentations des éditeurs et constructeurs. Qui sait, un grand méchant loup pourrait bien apparaître entre deux annonces…
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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