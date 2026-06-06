The Wolf Among Us 2 enfin de retour avec un trailer, le remaster du 1 annoncé

Après des années de silence radio et un développement tumultueux, Bigby Wolf signe enfin son grand retour. Lors du Summer Game Fest, Telltale Games a dévoilé une fenêtre de sortie lointaine pour The Wolf Among Us 2, tout en réservant une belle surprise aux fans pour les fêtes.

C'est probablement l'une des annonces les plus marquantes du Summer Game Fest 2026. Après des années de doutes et de reports, la célèbre franchise narrative de Telltale Games refait surface avec des dates précises et des promesses alléchantes pour les amateurs de contes de fées macabres.

Un retour inespéré mais lointain pour Bigby Wolf

Le Summer Game Fest a été le théâtre d'une annonce que beaucoup n'osaient plus espérer. Huit longues années après les premières rumeurs et un développement marqué par la fermeture puis la renaissance du studio Telltale Games, la suite des aventures de Bigby Wolf donne enfin de ses nouvelles. La bande-annonce diffusée lors de l'événement a confirmé que The Wolf Among Us 2 verra le jour en 2027 sur PlayStation 5, Xbox Series et PC.

Le détective de Fabletown n'a rien perdu de son charisme. Les premières images nous montrent un Bigby visiblement tourmenté, penché sur un tableau d'enquête complexe. Le scénario semble s'articuler autour d'une série de meurtres particulièrement sordides. Six homicides ont déjà été recensés, impliquant à chaque fois des couples retrouvés littéralement déchiquetés. Une bête féroce rôde dans les rues de ce New York alternatif, obligeant notre héros à mener une traque qui pourrait bien se retourner contre lui.

Un remaster pour patienter jusqu'en 2027

Pour adoucir cette attente, Telltale Games a eu la brillante idée de ressusciter le jeu original. Une version remastérisée du premier opus sortira à la fin de cette année, juste à temps pour les fêtes. Une excellente opportunité pour les vétérans de se rafraîchir la mémoire, et pour les nouveaux venus de découvrir pourquoi ce titre narratif a tant marqué les esprits lors de sa sortie initiale.

Le premier volet, découpé en épisodes sortis entre 2013 et 2014, avait séduit par son ambiance néo-noir et son concept original. Les personnages de contes de fées, de Blanche-Neige à Cendrillon, y vivent cachés parmi les humains. Bigby, anciennement connu sous le nom du Grand Méchant Loup, y officie en tant que shérif, chargé de maintenir l'ordre et de résoudre des mystères impliquant magie et corruption. Les choix moraux, marque de fabrique du studio, promettent d'être tout aussi cruciaux dans la suite de ses aventures.

Excellente nouvelle donc pour les amateurs de la franchise ou des Comics Fables, qui auront des choses à se mettre sous la dent dès la fin de l'année. Plus d'informations seront partagées dans les mois à venir.