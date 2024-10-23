The Wolf Among Us 2 est toujours en développement

Malgré des rumeurs insistantes partagées sur Reddit, les studios Telltale Games ont confirmé que le projet The Wolf Among Us 2 n'était pas abandonné.
Suite au succès de The Wolf Among Us, Telltale Games avait annoncé en décembre 2019 l'arrivée prochaine d'une suite. Initialement prévu pour 2023 sur PS4/PS5, Xbox One/Series et PC, le jeu a connu un premier report à l'année 2024
, sans date précise. Cependant, l'absence de nouvelles informations a poussé certains utilisateurs de Reddit à supposer que le titre avait été annulé
à cause d'importantes pressions dans l'entreprise. Face à cette rumeur, Telltale Games a réagi
en démentant cette information, qui n'est plus visible sur le site à l'heure où ces lignes sont écrites.
Pas d'annulation prévue pour The Wolf Among Us 2
Le porte-parole du développement de The Wolf Among Us 2
a indiqué au média Eurogamer
que « en règle générale, nous ne commentons pas les rumeurs et les fils de discussion Reddit non fondés. Mais le développement de The Wolf Among Us 2 se poursuit, et nous sommes impatients de partager plus d'informations sur le jeu avec les fans de Telltale et notre communauté lorsque le moment sera venu.
»Le développement de The Wolf Among Us 2 a connu de nombreux déboires
depuis ses débuts : redémarrage à zéro du projet, retards importants, passage à l'Unreal Engine 5, licenciements… Néanmoins, le directeur du studio reste confiant et espère pouvoir sortir la suite des aventures de Bigby Wolf au plus vite. Des nouvelles pourraient éventuellement être partagées lors des Game Awards, car le jeu avait été présenté pour la première fois lors de cette cérémonie. Pour rappel, The Wolf Among Us 2 connaîtra, comme son aîné, une sortie étalée sous forme d'épisodes
, à la manière d'une série.
commentaire (0)