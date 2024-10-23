The Wolf Among Us 2 est toujours en développement

The Wolf Among Us 2 enfin de retour avec un trailer, le remaster du 1 annoncé

Après des années de silence radio et un développement tumultueux, Bigby Wolf signe enfin son grand retour. Lors du Summer Game Fest, Telltale Games a dévoilé une fenêtre de sortie lointaine pour The Wolf Among Us 2, tout en réservant une belle surprise aux fans pour les fêtes.