The Wolf Among Us 2 confirmé

Annoncé initialement il y a deux ans pour une sortie en 2018, The Wolf Among Us avait vu sa saison 2 être annulée peu de temps après son officialisation.

Nous n'annonçons pas encore de date de sortie, mais je peux dire que ce ne sera pas en 2020. Nous avons redémarré le développement de la Saison 2 et avons l'intention de lui donner le temps et l'attention qu'il mérite pour mener à bien sa vision. - Jamie Ottilie, PDG de Telltale.

Souvenez-vous, il y a près d'un antelles que The Wolf Among Us dont la première saison avait été vivement louée par les critiques. Mais depuis le rachat du studio par LCG Entertainment et la remise à flots de ce dernier, diverses rumeurs faisaient état d'un retour potentiel d'une des licences historiques des développeurs américains, et le moins que l'on puisse dire c'est que ces rumeurs ont été confirmées !En effet, les Game Awards 2019 ont été l'occasion pour le studio d'. Cela étant dit, ne vous réjouissez pas trop vite puisque, comme le déclare le nouveau PDG de Telltale :À l'heure actuelle, nous ne connaissons pas encore les plateformes sur lesquelles le jeu est prévu, mais étant donné qu'il devrait paraître en 2021,: la Xbox Series X et la PlayStation 5.Pour celles et ceux qui souhaiteraient s'essayer à la première saison de The Wolf Among Us , sachez que, alors profitez-en !