Un nouveau jeu Witcher arrivera après Cyberpunk 2077

Un nouveau jeu The Witcher va être développé prochainement. Voilà une nouvelle qui devrait ravir toute une communauté.

Un nouveau jeu The Witcher arrive

Le succès den'est plus à expliquer, etest bien conscient du potentiel de la licence. Après l'annonce d' un nouvel accord pour une collaboration future en décembre dernier , présageant déjà qu'un nouveau jeu serait au programme, la firme polonaise a indiqué que les équipes de développement se mettraient au travail sur un nouvel opus dans quelques semaines.En effet, lors d'une discussion entre des journalistes et CD Projekt (via Stooq ), le PDG du studio, Adam Kicinski, a précisé que(The Witcher), avec « un concept relativement clair ». Naturellement, aucun autre indice n'a été donné quant à ce prochain jeu, si ce n'est qu'il ne s'agirait pas de, et que Geralt de Riv, notre sorceleur bien-aimé, ne devrait pas être de la partie.Qui plus est, ce quatrième opus de la licence ne devrait pas arriver de sitôt. Le développement ne commencera qu'après la sortie de Cyberpunk 2077 , prévue pour le 17 septembre 2020, et dans les premières semaines, voire premiers mois, seule une petite équipe assurera le travail sur ce projet, étant donné qu'une grande équipe sera assignée au multijoueur du titre dystopique, et qu'une autre travaillera sur les extensions solo. En d'autres termes, il faudra faire preuve de patience avant d'en savoir plus sur ce nouveau jeu, mais la nouvelle ne manquera pas de ravir les amateurs dePour rappel, The Witcher 3: Wild Hunt , le dernier opus, est sorti en 2015 sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch, et a souvent été qualifié de meilleur jeu de l'année.