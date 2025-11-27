Les fans de The Witcher 4 vont devoir prendre leur mal en patience

Alors que la cérémonie des Game Awards approche, les espoirs des fans de revoir Ciri s'envolent. CD Projekt RED a clarifié la situation concernant la présence de The Witcher 4 lors de l'événement, préférant la prudence à la hype démesurée.
L'attente autour du prochain opus de la saga The Witcher, soit The Witcher 4
est palpable, et la nomination du soft dans la catégorie du « Jeu le plus attendu » aux prochains Game Awards n'a fait qu'attiser les flammes de la curiosité. Pourtant, il va falloir faire preuve de patience. Contrairement aux espérances de la communauté qui guettait la moindre image inédite, le studio polonais a décidé de jouer cartes sur table : il n'y aura aucune nouvelle bande-annonce diffusée pour The Witcher 4 lors de la cérémonie de décembre 2025
.
The Witcher 4, une absence confirmée par la direction
C'est Michał Nowakowski, le PDG de CD Projekt RED, qui a pris la parole sur Twitter/X pour tempérer les attentes. Bien que le studio de développement soit honoré par la nomination de The Witcher 4 aux côtés des plus grands titres à venir, la priorité reste le développement pur et dur.
Le dirigeant a tenu à remercier les fans pour leur soutien indéfectible tout en étant très clair sur le programme de la soirée
.
Je suis très heureux de voir The Witcher 4 nommé dans la catégorie du Jeu le plus attendu aux Game Awards. Merci à tous ceux qui ont déjà voté, votre soutien signifie beaucoup pour nous. Nous n'apporterons aucun nouveau contenu aux TGA [The Game Awards] cette année, mais nous sommes, comme toujours, impatients de regarder le spectacle et de célébrer cette grande soirée de l'industrie avec vous tous.
Le fantôme de Cyberpunk 2077 plane encore
Cette prudence communicationnelle n'est pas anodine. Après le lancement tumultueux de Cyberpunk 2077, marqué par une campagne marketing agressive qui avait promis monts et merveilles bien trop tôt, CD Projekt RED semble avoir retenu la leçon. Le studio ne souhaite plus s'engager dans une surenchère promotionnelle avant que le jeu ne soit techniquement irréprochable. L'objectif est désormais de ne montrer le titre que lorsqu'il sera véritablement prêt à briller, évitant ainsi de décevoir une communauté échaudée par le passé.
Une sortie encore lointaine
Concernant la date de sortie, les spéculations vont bon train. Certains analystes et rumeurs évoquent une fenêtre de lancement autour de 2027. Dans tous les cas, The Witcher 4
ne sortira pas avant l'année précédemment évoquée, c'est certain. Il est, ainsi, tout à fait logique que le studio garde des éléments à montrer pour plus tard. Le développement d'un RPG de cette envergure est une entreprise colossale, et CD Projekt semble déterminé à prendre le temps nécessaire pour redorer son blason.
commentaire (1)
qu'ils prennent le temps, qu'ils travaillent et après qu'ils nous bluffent, on peut patienter y'a pas de souci