Les fans de The Witcher 4 vont devoir prendre leur mal en patience

Alors que la cérémonie des Game Awards approche, les espoirs des fans de revoir Ciri s'envolent. CD Projekt RED a clarifié la situation concernant la présence de The Witcher 4 lors de l'événement, préférant la prudence à la hype démesurée.

The Witcher 4, une absence confirmée par la direction

Je suis très heureux de voir The Witcher 4 nommé dans la catégorie du Jeu le plus attendu aux Game Awards. Merci à tous ceux qui ont déjà voté, votre soutien signifie beaucoup pour nous. Nous n'apporterons aucun nouveau contenu aux TGA [The Game Awards] cette année, mais nous sommes, comme toujours, impatients de regarder le spectacle et de célébrer cette grande soirée de l'industrie avec vous tous.

I'm very happy to see The Witcher 4 nominated in the Most Anticipated Game category at The Game Awards. Thanks to everyone who has already voted - your support means a lot of to us. We won't be bringing any new content to TGA this year, but we're, as always, excited to watch the… — Michał Nowakowski (@michalnowakow) November 26, 2025

Le fantôme de Cyberpunk 2077 plane encore

Une sortie encore lointaine

L'attente autour du prochain opus de la saga The Witcher, soitest palpable, et la nomination du soft dans la catégorie du « Jeu le plus attendu » aux prochains Game Awards n'a fait qu'attiser les flammes de la curiosité. Pourtant, il va falloir faire preuve de patience. Contrairement aux espérances de la communauté qui guettait la moindre image inédite, le studio polonais a décidé de jouer cartes sur table :C'est Michał Nowakowski, le PDG de CD Projekt RED, qui a pris la parole sur Twitter/X pour tempérer les attentes.Le dirigeant a tenu à remercier les fans pour leur soutien indéfectibleCette prudence communicationnelle n'est pas anodine. Après le lancement tumultueux de Cyberpunk 2077, marqué par une campagne marketing agressive qui avait promis monts et merveilles bien trop tôt, CD Projekt RED semble avoir retenu la leçon. Le studio ne souhaite plus s'engager dans une surenchère promotionnelle avant que le jeu ne soit techniquement irréprochable. L'objectif est désormais de ne montrer le titre que lorsqu'il sera véritablement prêt à briller, évitant ainsi de décevoir une communauté échaudée par le passé.Concernant la date de sortie, les spéculations vont bon train. Certains analystes et rumeurs évoquent une fenêtre de lancement autour de 2027. Dans tous les cas,ne sortira pas avant l'année précédemment évoquée, c'est certain. Il est, ainsi, tout à fait logique que le studio garde des éléments à montrer pour plus tard. Le développement d'un RPG de cette envergure est une entreprise colossale, et CD Projekt semble déterminé à prendre le temps nécessaire pour redorer son blason.