Le studio de développement CD Projekt RED a comparé le bond entre The Witcher 3 et The Witcher 4 à celui de GTA 5 et GTA 6.

Si les joueurs et les joueuses de GTA 5 ont dû attendre plus de 10 ans pour découvrir le nouvel opus de la franchise, soit GTA 6, ce laps de temps est équivalent pour toutes celles et ceux qui sont fans de The Witcher 3 et qui attendent donc The Witcher 4. D'ailleurs, CD Projekt RED a parlé du bond entre les deux opus The Witcher, tout en le comparant à celui entre les deux derniers jeux GTA.

The Witcher 3 et The Witcher 4, un bond similaire à celui de GTA 5 et GTA 6

C'est lors d'un récent appel avec les investisseurs que le co-PDG de CD Projekt RED, Michal Nowakowski, a été interrogé à propos de GTA 6. Michael Nowakowski a ainsi expliqué que le bond entre The Witcher 4 et The Witcher 3 sera assez similaire à celui entre les deux derniers opus de la licence Grand Theft Auto :

Tout d'abord, il est évident que cet échange porte sur nous, et non sur Rockstar, mais je comprends tout à fait le lien. Cela dit, je ne vais pas me lancer dans une analyse approfondie ni dans un examen détaillé comparant GTA 5 et GTA 6. Mais, bien entendu, nous avons étudié le jeu et nous en avons constaté les différences. Nous pensons qu'il y aura un bond comparable entre The Witcher 3 et The Witcher 4 ; c'est ce que je pense, oui. Onze années se sont écoulées, et nous travaillons sur The Witcher 4 avec pour objectif d'offrir une qualité visuelle nettement supérieure, tout en améliorant pratiquement tous les aspects du jeu. Vous pouvez donc vous attendre à un bond bien plus important entre The Witcher 3 et The Witcher 4.

De ce fait, et comme vous l'aurez compris, il y aura de nettes différences et améliorations techniques dans The Witcher 4, par rapport à The Witcher 3. Évidemment, Michal Nowakowski ne s'est pas étendu sur le sujet et n'a pas révélé de détails. Toutefois, cette nouvelle, qui n'est en réalité pas si étonnante, devrait ravir les fans attendant avec grande impatience le prochain opus, qui mettra en scène Ciri, un personnage jugé plus impétueux que Geralt, par les développeurs. Reste à savoir à quel point ce bond entre les deux jeux sera important, et quels éléments précis sont concernés.

Pour l'heure, il va falloir patienter car nous ne savons pas encore quand nous pourrons plonger dans les aventures de Ciri via The Witcher 4, qui ne dispose pas de date de sortie précise.