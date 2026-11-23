Les développeurs de The Witcher 4 se sont exprimés, il y a peu de temps, à propos du caractère de Ciri et les conséquences que cela aura sur l'expérience.

Vous n'êtes probablement pas sans savoir que The Witcher 4 nous proposera d'incarner Ciri, et non plus Geralt de Riv. D'ailleurs, le studio de développement CD Projekt RED a évoqué le caractère de Ciri dans The Witcher 4, qui sera différent de celui du Sorceleur, tout en expliquant les conséquences de cela sur l'expérience proposée.

Ciri, une protagoniste plus impétueuse que Geralt, sur The Witcher 4

C'est au cours d'une récente interview avec les journalistes du média Inven Global que Marcin Blacha, qui occupe le poste de Vice President of Story sur le projet, a dit quelques mots à propos de la personnalité ainsi que du caractère de Ciri dans The Witcher 4. Le développeur a, dès lors, précisé que Ciri est « bien plus impétueuse » que Geralt :

Du point de vue de l'écriture, le changement de protagoniste est un élément déterminant. Ciri n'est ni calme ni posée comme Geralt, et elle ne dissimule pas facilement ses émotions. Elle est bien plus impétueuse et a tendance à se laisser guider par ses sentiments lorsqu'elle doit prendre des décisions. Cette différence change beaucoup de choses.

De ce fait, il ne sera plus seulement question de faire ce qui est « moralement juste », comme cela peut être le cas avec Geralt. Par ailleurs, en raison du caractère de Ciri, les « quêtes dans The Witcher 4 prendront une forme différente ».

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The Witcher 4, une autre expérience avec Ciri

Comme précisé par Marcin Blacha, en tant que Ciri, sur The Witcher 4, il ne sera pas question d'agir comme des « arbitres ». Le joueur sera, d'ailleurs, « plus profondément impliqué dans l'histoire », selon les propos dudit développeur :

En incarnant Geralt, les joueurs agissaient davantage comme des arbitres, déterminant la manière de résoudre une situation. En incarnant Ciri, vous êtes bien plus profondément impliqué dans l'histoire, à travers sa perspective personnelle. Il ne s'agit plus seulement de choisir l'option moralement juste ; votre degré d'investissement émotionnel envers le personnage influencera également vos décisions. Ciri étant une personne différente de Geralt, les quêtes de The Witcher 4 prendront une forme différente de celles de The Witcher 3.

CD Projekt Red executives discussed narrative goals for $CDPR and The Witcher 4, highlighting Ciri as the new protagonist. Developers emphasized that the upcoming game maintains mature storytelling themes, character-driven choices, and the established identity of the franchise. https://t.co/lnm4JuIg5J — Inven Global (@InvenGlobal) November 21, 2026

Ainsi, en raison de ce changement de protagoniste, nous pouvons nous attendre à une expérience plus ou moins différente de celle des précédents opus de la franchise. Pour autant, avant de pouvoir vérifier cela, manette en main, il va falloir patienter, d'autant plus que The Witcher 4 ne possède toujours pas de date de sortie précise.