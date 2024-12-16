The Witcher 4 respectera toutes les fins de The Witcher 3: Wild Hunt

L'histoire de The Witcher 4 ne « brisera aucun canon » car cet opus respectera les différentes fins proposées dans The Witcher 3: Wild Hunt, d'après CD Projekt RED.

Les fins de The Witcher 3 respectées dans The Witcher 4







La seule complication est probablement l'idée qu'il y a une fin dans laquelle Ciri peut mourir dans The Witcher 3. Heureusement, cette fin, qui est l'un des trois destins différents de Ciri et le résultat de plusieurs choix cachés effectués tout au long du jeu, n'est pas aussi tranchée qu'il n'y paraît. Il y a des indices dans cette fin qui soulignent le fait qu'elle ne mourra probablement pas.

IGN's exclusive interview with CD Projekt Red reveals the developer's plans for The Witcher 4, including a renewed focus on varied gameplay and a protagonist defined by the player. https://t.co/uKfilCHRYD#TheGameAwards pic.twitter.com/pgYtSKmQcX — IGN (@IGN) December 13, 2024

Bien quemarquera le début d'une toute nouvelle saga, ce nouvel opus place Ciri en tant que protagoniste. Cette dernière est, pour rappel, présente dans The Witcher 3: Wild Hunt et fait l'objet de trois fins distinctes.(attention, la suite de l'article pourrait vous spoiler l'une des fins de The Witcher 3).Les journalistes du site IGN ont, récemment, pu s'entretenir avec Sebastian Kalemba, le directeur de jeu de, et Cian Maher, qui occupe le poste de « franchise and lore designer » chez CD Projekt RED. Au cours de l'entretien, IGN a mentionné le fait quepeut être perçu comme une suite de The Witcher 3, notamment en ce qui concerne Ciri, puisque ce nouvel opus propose, en quelque sorte, un nouveau chapitre pour la fille adoptive de Geralt.De ce fait, certains joueurs et joueuses peuvent s'interroger quant au respect ou non des dénouements de The Witcher 3: Wild Hunt. Cian Maher a, alors, expliqué que, malgré une petite complication :Ainsi, comme vous l'aurez compris,, notamment à propos de Ciri, qui est la protagoniste de ce nouvel opus. Reste à savoir quel rôle Geralt de Riv, qui sera bel et bien présent sur le titre, aura dans, et ce, malgré sa retraite annoncée dans le DLC Blood and Wine du précédent volet de la licence.Pour conclure, rappelons que, qui est entré en pleine production au cours du mois de novembre 2024, ne possède pas de date ni même de fenêtre de sortie, pour le moment.