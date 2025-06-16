The Witcher 4 : Le développement priorisé sur consoles, CD Projekt RED change d'approche

CD Projekt RED a, récemment, discuté du développement de The Witcher 4, qui met la priorité sur les versions consoles plutôt que sur le PC.

CD Projekt RED priorise les versions consoles pour The Witcher 4

Nous avons toujours fait du PC et nous avons poussé, puis nous avons essayé de réduire l'échelle [pour les versions consoles]. Mais nous avons eu tellement de problèmes par le passé que nous avons essayé de voir, Ok, cette fois-ci nous voulons être un développement plus orienté vers les consoles, n'est-ce pas ? Et puis nous avons travaillé avec Unreal, avec notre partenaire, et nous avons vu le défi - réaliser l'ambition de faire ce que nous voulons à 60 FPS sur PS5 serait, vous savez, il y aurait du travail.

CD Projekt RED ne veut pas répéter ses erreurs avec The Witcher 4







Nous voulions résoudre certaines questions fondamentales pour nous. Il est assez logique de penser qu'il est plus facile d'augmenter l'échelle que de la diminuer. Comme nous savons que Lumen et toutes ces technologies nous fournissent une représentation assez cohérente, nous savions qu'une fois que nous aurions établi certaines bases visuelles et techniques, il serait possible de passer à l'échelle supérieure [...] En tant que CDPR [CD Projekt RED], nous aimons toujours repousser les limites du PC. Il s'agit simplement d'un processus créatif pour savoir comment l'utiliser réellement. Nous savons que nous disposons d'une excellente base sur la console et que nous devons encore la développer, mais nous continuerons à réfléchir à ce que cela signifie - il est certain que nous allons développer toutes les fonctions de raytracing vers l'avant.

Comme vous le savez probablement déjà,s'est montré lors du State of Unreal 2025, qui a eu lieu dans l'après-midi du 3 juin dernier. Très peu de temps après cette présentation, qui a présenté des visuels magnifiques,En effet, il y a très peu de temps, les journalistes de Digital Foundry ont interviewé Charles Tremblay, le vice-président de la technologie chez CD Projekt RED, à propos de la démo technique de, présentée lors du State of Unreal de cette année. Digital Foundry est, ainsi, revenu sur le fait que cette démo soit tournée sur la PS5 et à 60 FPS. Ce n'est, d'ailleurs, pas anodin carAinsi, comme vous l'aurez compris,, en plaçant les versions consoles comme sa priorité.Le fait que CD Projekt RED priorise les versions consoles, plutôt que le PC, pour le développement demontre que. Il suffit de se rappeler l'état dans lequel était Cyberpunk 2077 à sa sortie sur PS4 pour comprendre leur changement d'approche.Le vice-président de l'art et directeur artistique mondial chez CD Projekt RED, Jakub Knapik, a, d'ailleurs, ajouté à ce sujet :Rappelons, en guise de conclusion, quene dispose, malheureusement, pas encore de date ni même de fenêtre de sortie. Il va donc falloir patienter avant de pouvoir découvrir les aventures de Ciri, qui est la protagoniste de ce nouvel opus The Witcher.