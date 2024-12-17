The Witcher 4 : La taille de la carte sera assez similaire à celle de The Witcher 3: Wild Hunt

CD Projekt RED a parlé, il y a peu de temps, de la carte disponible sur The Witcher 4, qui sera plus ou moins similaire à celle de The Witcher 3 en termes de taille.
Depuis la révélation du premier trailer de The Witcher 4
, les nouvelles informations concernant ce nouvel opus, qui mettra en scène Ciri en tant que protagoniste, ne cessent de pleuvoir. Ainsi, CD Projekt RED a, récemment, parlé de la carte de The Witcher 4 et plus précisément de sa taille
.
La taille de la carte de The Witcher 4 expliquée par CD Projekt RED
Il y a très peu de temps, Skill Up a posté une nouvelle vidéo « Friends Per Second » sur sa chaîne YouTube à propos de The Witcher 4
. Celle-ci contient une interview avec Sebastian Kalemba, le directeur du jeu, ainsi que Gosia Mitrega, qui est productrice exécutive. Au cours de l'entretien, l'équipe a parlé de la taille de la carte disponible sur The Witcher 4 et l'a comparée à celle de The Witcher 3: Wild Hunt :
Oui, la carte est plus ou moins la même en ce qui concerne la taille, le nombre de quêtes est plus ou moins le même [...] Oui, ce jeu va être énorme.
Ainsi, comme vous l'aurez compris, The Witcher 4 devrait proposer une carte dont la taille sera à peu près la même que celle du précédent opus de la franchise, The Witcher 3: Wild Hunt
. Sebastian Kalemba et Gosia Mitrega n'ont pas partagé de plus amples détails à ce sujet.
Toutefois, remarquons que ces derniers ont précisé que l'histoire proposée dans la première bande-annonce, présentée lors des Game Awards 2024, sera une quête de The Witcher 4
, durant laquelle nous aurons la possibilité de sauver Mioni (la jeune fille qui s'apprête à se sacrifier dans ledit trailer).
À l'heure actuelle, The Witcher 4
ne possède pas de date ni même de fenêtre de sortie, étant donné que le titre est entré en pleine production au cours du mois de novembre 2024.
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