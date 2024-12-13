The Witcher 4 : La présence de Geralt confirmée

CD Projekt RED a confirmé que Geralt de Riv sera bien présent dans The Witcher 4.

Geralt figure bien dans The Witcher 4

Geralt apparaîtra dans le jeu, mais nous ne voulons pas spoiler son rôle avec précision. Pour l'instant, vous devrez attendre pour en savoir plus.

Confirmation of Doug Cockle returning for The Witcher 4 comes from CD Projekt itself, which told IGN: "Geralt will appear in the game, but we don't want to spoil his role precisely." https://t.co/TCYYFR4r8t pic.twitter.com/BEJpte8LZc — IGN (@IGN) December 13, 2024

Grâce au premier trailer dedévoilé lors des Game Awards 2024, nous savons que Ciri est la protagoniste de ce nouvel opus. Ce qui confirme les suppositions faites par la communauté. Depuis cette annonce, de nombreux fans se questionnent au sujet de. Le studio de développementLes journalistes du site IGN ont, effectivement, eu la confirmation de la part de CD Projekt RED que. Le studio a ainsi déclaré :Ainsi, comme vous l'aurez compris, au cours de notre périple aux côtés de Ciri sur, nous devrions voir Geralt de Riv. Cependant, nous ne savons pas encore quel sera le rôle du Loup Blanc dans ce nouvel opus The Witcher. Fera-t-il office de mentor pour Ciri ? Sera-t-il seulement de passage ? Des questions qui restent encore sans leur réponse. Nul doute que CD Projekt RED nous en dira plus à ce propos en temps voulu.Pour la petite anecdote, sachez que dans le premier trailer de, nous entendons bien Doug Cockle, la voix de Geralt de Riv. À la fin de ladite vidéo, et plus précisément lorsque le logo du jeu apparaît à l'écran, le doubleur prononce les mots suivants : « Time for a new saga. See you on the path », dans la langue de Shakespeare.À l'heure actuelle,ne dispose pas de date de sortie. Cet opus est, pour rappel, passé en pleine production au cours du mois de novembre 2024.