The Witcher 4 : La présence de Geralt confirmée

CD Projekt RED a confirmé que Geralt de Riv sera bien présent dans The Witcher 4.
Grâce au premier trailer de The Witcher 4
dévoilé lors des Game Awards 2024, nous savons que Ciri est la protagoniste de ce nouvel opus. Ce qui confirme les suppositions faites par la communauté. Depuis cette annonce, de nombreux fans se questionnent au sujet de la présence/absence de Geralt de Riv dans The Witcher 4
. Le studio de développement CD Projekt RED a apporté une réponse à ce sujet
.
Geralt figure bien dans The Witcher 4
Les journalistes du site IGN ont, effectivement, eu la confirmation de la part de CD Projekt RED que Geralt de Riv est bel et bien dans The Witcher 4
. Le studio a ainsi déclaré :
Geralt apparaîtra dans le jeu, mais nous ne voulons pas spoiler son rôle avec précision. Pour l'instant, vous devrez attendre pour en savoir plus.
Ainsi, comme vous l'aurez compris, au cours de notre périple aux côtés de Ciri sur The Witcher 4
, nous devrions voir Geralt de Riv. Cependant, nous ne savons pas encore quel sera le rôle du Loup Blanc dans ce nouvel opus The Witcher. Fera-t-il office de mentor pour Ciri ? Sera-t-il seulement de passage ? Des questions qui restent encore sans leur réponse. Nul doute que CD Projekt RED nous en dira plus à ce propos en temps voulu.
Pour la petite anecdote, sachez que dans le premier trailer de The Witcher 4
, nous entendons bien Doug Cockle, la voix de Geralt de Riv. À la fin de ladite vidéo, et plus précisément lorsque le logo du jeu apparaît à l'écran, le doubleur prononce les mots suivants : « Time for a new saga. See you on the path
», dans la langue de Shakespeare.
À l'heure actuelle, The Witcher 4
ne dispose pas de date de sortie. Cet opus est, pour rappel, passé en pleine production au cours du mois de novembre 2024.
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