The Witcher 4 : L'actrice qui double Ciri a changé

Pour The Witcher 4, CD Projekt RED a décidé de faire appel à une nouvelle actrice pour Ciri.
Dans le premier trailer de The Witcher 4
, dévoilé lors des Game Awards 2024, les joueurs et les joueuses ont pu voir et surtout entendre Ciri, qui sera la protagoniste de ce nouvel opus. Certains ont, ainsi, remarqué que sa voix n'était pas la même que celle dans le précédent opus de la licence, The Witcher 3: Wild Hunt. Ce qui est normal étant donné que CD Projekt RED a choisi une nouvelle actrice, prêtant sa voix à l'héroïne, pour The Witcher 4
.
The Witcher 4 change d'actrice pour Ciri
En effet, comme reporté par les journalistes du site The Gamer, CD Projekt RED a choisi l'actrice Ciara Berkeley pour jouer Ciri dans la première bande-annonce cinématique de The Witcher 4
, qui dure un peu plus de six minutes et qui a été présentée lors de la cérémonie des Game Awards 2024. CD Projekt RED a, notamment, déclaré à ce sujet :
Ciara Berkeley a été choisie pour incarner Ciri dans la bande-annonce cinématique de The Witcher IV. Ciara est une actrice talentueuse qui nous a impressionnés par son enthousiasme et ses talents de comédienne. Dans cette bande-annonce, nous pensons qu'elle a vraiment donné vie à Ciri d'une manière qui est à la fois fidèle au personnage et excitante pour les fans de la série.
Le studio de développement polonais a, par la suite, confirmé à The Gamer que Ciara Berkeley prêtera sa voix à Ciri dans le jeu complet The Witcher 4
. Ainsi, cette dernière prend la place de Jo Wyatt, qui joue la fille adoptive de Geralt dans The Witcher 3: Wild Hunt. Rappelons, par ailleurs, que Geralt sera bien présent dans ce nouvel opus The Witcher, qui marquera le début d'une toute nouvelle saga.
Comme vous le savez probablement déjà, The Witcher 4
ne dispose pas de date ni même de fenêtre de sortie, à l'heure où nous écrivons ces lignes.
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