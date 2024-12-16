The Witcher 4 : L'actrice qui double Ciri a changé

Pour The Witcher 4, CD Projekt RED a décidé de faire appel à une nouvelle actrice pour Ciri.

The Witcher 4 change d'actrice pour Ciri

Ciara Berkeley a été choisie pour incarner Ciri dans la bande-annonce cinématique de The Witcher IV. Ciara est une actrice talentueuse qui nous a impressionnés par son enthousiasme et ses talents de comédienne. Dans cette bande-annonce, nous pensons qu'elle a vraiment donné vie à Ciri d'une manière qui est à la fois fidèle au personnage et excitante pour les fans de la série.

CD Projekt Red confirms that Ciri has a new actor in The Witcher 4 trailer, with Ciara Berkeley taking up the role. https://t.co/piK6VUZsJh — TheGamer (@thegamerwebsite) December 13, 2024

Dans le premier trailer de, dévoilé lors des Game Awards 2024, les joueurs et les joueuses ont pu voir et surtout entendre Ciri, qui sera la protagoniste de ce nouvel opus. Certains ont, ainsi, remarqué que sa voix n'était pas la même que celle dans le précédent opus de la licence, The Witcher 3: Wild Hunt. Ce qui est normal étant donné queEn effet, comme reporté par les journalistes du site The Gamer,, qui dure un peu plus de six minutes et qui a été présentée lors de la cérémonie des Game Awards 2024. CD Projekt RED a, notamment, déclaré à ce sujet :Le studio de développement polonais a, par la suite, confirmé à The Gamer que. Ainsi, cette dernière prend la place de Jo Wyatt, qui joue la fille adoptive de Geralt dans The Witcher 3: Wild Hunt. Rappelons, par ailleurs, que Geralt sera bien présent dans ce nouvel opus The Witcher, qui marquera le début d'une toute nouvelle saga.Comme vous le savez probablement déjà,ne dispose pas de date ni même de fenêtre de sortie, à l'heure où nous écrivons ces lignes.