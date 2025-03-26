The Witcher 4 : Il va falloir faire preuve d'une grande patience avant de pouvoir y jouer

CD Projekt RED a, récemment, apporté de nouvelles informations concernant The Witcher 4, et sa potentielle fenêtre de sortie.

Une première fenêtre de sortie pour The Witcher 4

La question des plateformes se pose pour The Witcher 4







The Witcher 4, le début d'une nouvelle saga

La quantité de défis qui l'attendent nous donne une véritable énergie et une motivation pour créer une saga épique ; nous n'avions pas d'autres choix que de suivre cette voie. Nous avons ressenti que c'était la bonne décision. Et je crois sincèrement que c'est le meilleur choix possible. - Sebastian Kalemba, directeur The Witcher 4.

Lors de la cérémonie des Game Awards 2024, le studio de développement CD Projekt RED a annoncé, pour le plus grand bonheur des fans de l'univers du Sorceleur. Toutefois,En effet, il y a très peu de temps, nous avons appris, grâce à une conférence téléphonique à propos des prévisions dudit studio de développement, que. CD Projekt RED a, notamment, déclaré : « Même si nous ne prévoyons pas de sortir The Witcher 4 avant fin 2026, nous gardons les mêmes objectifs financiers. Et bien qu'ils soient très ambitieux, nous avons une chance de les atteindre dans les délais prévus ».Ainsi, ces quelques mots signifient que. Il ne faut donc pas s'attendre à pouvoir se plonger dans les aventures de Ciri de si tôt. D'autant plus que cette fenêtre de sortie n'est qu'hypothétique, à l'heure actuelle, et pourrait donc encore changer.Cela semble plausible, étant donné que Sony œuvre très probablement déjà sur sa PlayStation 6 et que Microsoft aurait prévu de sortir sa prochaine console d'ici deux ans.Évidemment, cette interrogation mène aussi à se demander sisera cross-gen et débarquera donc sur PS5 et Xbox Series. Lors de la première révélation du jeu, CD Projekt RED n'a pas apporté d'informations au sujet des plateformes visées pour. Le doute plane donc encore, en espérant que des réponses seront apportées par les développeurs dans les prochains mois.Rappelons quesignera le commencement d'une toute nouvelle saga, qui devrait prendre la forme d'une trilogie, d'après les dernières informations connues. Ce nouveau titre, plongé dans l'univers du Sorceleur, mettra en scène Ciri, la fille adoptive de Geralt de Riv, en tant que protagoniste. À ce sujet, CD Projekt RED a indiqué que choisir Ciri comme personnage jouable était « le choix très organique et logique » :Rendez-vous ces prochains mois pour en savoir plus sur