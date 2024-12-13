The Witcher 4 dévoile une première bande-annonce sublime avec Ciri

CD Projekt RED a, récemment, partagé un premier trailer pour The Witcher 4, confirmant au passage que Ciri est la protagoniste de ce nouvel opus.

The Witcher 4 se dote d'un premier trailer et confirme son personnage principal

The Witcher IV est un RPG en mode solo en monde ouvert de CD PROJEKT RED. Au début d'une nouvelle saga, les joueurs incarnent Ciri et se lancent dans un voyage à travers un monde de dark-fantasy brutal. Propulsé par l'Unreal Engine 5, ce jeu se veut le plus immersif et le plus ambitieux des jeux Witcher en monde ouvert à ce jour.







Depuis que CD Projekt RED a annoncé l'arrivée d'un nouvel opus The Witcher, soit, les joueurs et les joueuses attendaient avec une grande impatience d'en savoir et surtout d'en voir plus. L'attente est désormais terminée puisqueEn effet, lors de l'événement The Game Awards 2024, et plus particulièrement au début, CD Projekt RED a dévoilé, qui a été réalisée par Platige Image. Ce trailer, qui dure plus de 6 minutes, confirme les théories émises par la communauté :. Dans la vidéo, nous retrouvons, ainsi, la fille adoptive de Geralt de Riv face à une créature féroce.Sur le site officiel de la franchise, CD Projekt RED apporte, qui, pour rappel, marquera le début d'une toute nouvelle saga :Comme vous vous en doutez,ne profite pas encore de date de sortie précise, à l'heure actuelle. Étant entré en pleine production au mois de novembre 2024, il faudra sans doute attendre fin 2025, voire 2026, pour découvrir manette en main