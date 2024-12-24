The Witcher 4 : De la romance sera disponible

CD Projekt RED a, récemment, confirmé que The Witcher 4 proposera de la romance.
Comme vous le savez probablement déjà, The Witcher 4
s'est offert un premier trailer lors de la cérémonie des Game Awards 2024. Depuis, nous avons eu le droit à de nombreuses informations concernant ce nouvel opus, qui marquera le début d'une nouvelle saga et qui place Ciri en tant que protagoniste. Récemment, il a été confirmé que The Witcher 4 proposera, tout comme le précédent opus, de la romance
.
The Witcher 4 aura de la romance
Effectivement, il y a très peu de temps, les journalistes de GameSpot ont pu s'entretenir avec le directeur du jeu, Sebastian Kalemba, et avec Malgorzata Mitrega, qui occupe le poste de « executive producer », à propos de The Witcher 4
. Lors de l'entretien, les journalistes ont demandé si ce nouveau titre The Witcher proposera de la romance
. Sebastian Kalemba a, alors, répondu positivement et a déclaré :
Absolument. Cela fait partie de la façon dont nous créons des jeux. Cela fait partie de la nature humaine. C'est tout à fait normal. Sans cela, je pense que nous ne pourrions pas raconter toute l'histoire [...] Mais, comme toujours, nous voulons y accorder beaucoup d'attention et la rendre très convaincante et très significative. Il ne s'agit donc pas de faire une histoire d'amour pour le plaisir de faire une histoire d'amour. Ce n'est pas la façon de faire chez CDPR [CD Projekt RED].
Ainsi, comme vous l'aurez compris, de la romance est prévue sur The Witcher 4
. Reste à savoir comment cela sera amené et proposé en jeu. Toutefois, pour découvrir cela, manette en main, il va falloir faire preuve d'une certaine patience.
À l'heure actuelle, The Witcher 4
ne dispose pas de date ni même de fenêtre de sortie.
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