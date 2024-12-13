The Witcher 4 : Ciri en tant que protagoniste, le « meilleur choix » selon CD Projekt RED

CD Projekt RED a expliqué pourquoi avoir choisi Ciri en tant que personnage principal pour The Witcher 4.

Ciri est le personnage principal de The Witcher 4, les raisons de CD Projekt RED

Ce choix n'a pas été fait au hasard. Nous n'avons pas fait le jeu de la roulette. Je me souviens que nous avions des discussions il y a neuf ans : nous nous demandions « et après, qui ? ». La réponse immédiate et évidente a été Ciri. Il y a de nombreuses raisons derrière cela. Nous en avons déjà mentionné quelques-unes. Mais elle mérite vraiment d'être mise en avant, et nous voulons que les joueurs puissent réellement vivre son histoire, car elle a tant à raconter, tant à prouver. La quantité de défis qui l'attendent nous donne une véritable énergie et une motivation pour créer une saga épique ; nous n'avions pas d'autres choix que de suivre cette voie. Nous avons tous ressenti que c'était la bonne décision. Et je crois sincèrement que c'est le meilleur choix possible.







Elle est en fait sur le point de devenir une sorceleuse. Elle est sur le point de créer son propre code, mais avec ses propres conditions. La façon dont elle affronte les monstres, dont elle aborde les quêtes, ses aventures... tout cela reflète sa façon de faire unique. Et je pense aussi qu'elle offre plus d'opportunités pour raconter différentes histoires. Bien sûr, nous voulons permettre aux joueurs d'explorer davantage de nuances, car c'est ce que nous faisons. Mais elle le mérite.

CD Projekt has explained why it went with Ciri as protagonist for The Witcher 4 instead of continuing with Geralt as the main character. https://t.co/kS2aaYANwp#TheGameAwards pic.twitter.com/1cQxXM0NYe — IGN (@IGN) December 13, 2024

Lors de la cérémonie des Game Awards 2024, CD Projekt RED a dévoilé un premier trailer pour, qui a confirmé que Ciri en est la protagoniste. D'ailleurs,En effet, les journalistes du site IGN ont pu s'entretenir, il y a peu de temps, avec plusieurs personnes travaillant chez CD Projekt RED. Au cours de l'entretien,. De plus,, et ce, il y a déjà bien longtemps :D'ailleurs, Sebastian Kalemba a ajouté que, sur, les joueurs devraient, d'un sens, avoir plus de liberté étant donné que Ciri est plus jeune que Geralt de Riv et qu'elle est en passe de devenir une sorceleuse :Reste à savoir ce quenous proposera en termes d'histoire. L'ensemble sera, comme vous l'aurez compris, centré autour de Ciri. Toutefois, les fans peuvent se rassurer : d'après des informations dévoilées par IGN, qui en a obtenu la confirmation de la part de CD Projekt RED, Geralt sera bien présent dans, mais nous ne savons pas encore quel sera son rôle.Pour conclure, remarquons quene possède pas encore de date de sortie. Le titre, qui marquera le début d'une nouvelle saga, est entré en pleine production au cours du mois de novembre 2024.