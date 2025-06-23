The Witcher 4 : CD Projekt RED nous montrera de nombreuses facettes de Ciri

CD Projekt RED a expliqué, il y a peu de temps, que de plus amples facettes de Ciri, la protagoniste de The Witcher 4, seront montrées à l'avenir.

Ciri, au cœur d'une expérience narrative riche dans The Witcher 4

Lorsque le jeu sortira, vous pourrez découvrir par vous-même et véritablement embrasser son personnage, son histoire. Ce sera alors le moment idéal pour vous faire votre propre opinion.

"This is how it's gonna be, and you will see in the game how it will play out" https://t.co/Fpa2v69dDl — GamesRadar+ (@GamesRadar) June 22, 2025

« De nombreuses autres facettes » encore inconnues de Ciri et bientôt montrées

Nous l'avons montrée dans diverses situations, deux états émotionnels très distincts l'un de l'autre. Mais il existe beaucoup, beaucoup plus de facettes de son personnage que nous révélerons dans le futur.







Une nouvelle héroïne à la hauteur du Sorceleur original ?

Annoncé pour la toute première fois lors de la cérémonie des Game Awards 2024,a marqué les esprits des joueurs et des joueuses, à la suite de sa démo technique lors du State of Unreal 2025. Pour autant,En effet, au cours d'un récent entretien accordé aux journalistes de GamesRadar,. Selon ce dernier, les joueurs et les joueuses comprendront pleinement ce choix audacieux dès qu'ils auront le titre entre les mains :Ces propos montrent, de nouveau, l'ambition dudit studio de développer un récit complexe, immersif et riche en nuances,Si la démo technique de, dévoilée lors du State of Unreal 2025, a déjà présenté Ciri dans deux états émotionnels différents, ce n'est là qu'un aperçu très restreint de ce que CD Projekt RED prépare réellement. Toujours au micro de GamesRadar,Ainsi,, et de nous en dire plus à ce sujet dans un futur plus ou moins proche.Depuis que CD Projekt RED a révélé que Ciri est la protagoniste de, de nombreux joueurs et joueuses ont fait part de leur mécontentement. Face aux interrogations persistantes autour du choix de Ciri, Doug Cockle, l'acteur qui prête sa voix à Geralt de Riv dans les précédents opus, avait réagi avec franchise en conseillant aux fans de « lire les livres ».Une recommandation tout à fait judicieuse et pertinente étant donné queRappelons, en guise de conclusion, quene dispose pas encore de date de sortie.