The Witcher 4 : CD Projekt RED nous montrera de nombreuses facettes de Ciri

CD Projekt RED a expliqué, il y a peu de temps, que de plus amples facettes de Ciri, la protagoniste de The Witcher 4, seront montrées à l'avenir.
Annoncé pour la toute première fois lors de la cérémonie des Game Awards 2024, The Witcher 4
a marqué les esprits des joueurs et des joueuses, à la suite de sa démo technique lors du State of Unreal 2025. Pour autant, nous n'avons vu encore que peu de choses de The Witcher 4 et CD Projekt RED promet de nous en dévoiler davantage à propos de Ciri à l'avenir
.
Ciri, au cœur d'une expérience narrative riche dans The Witcher 4
En effet, au cours d'un récent entretien accordé aux journalistes de GamesRadar, Jan Hermanowicz, responsable de la production technique chez CD Projekt RED, a répondu aux inquiétudes de certains fans concernant le remplacement de Geralt par Ciri en tant que protagoniste dans The Witcher 4
. Selon ce dernier, les joueurs et les joueuses comprendront pleinement ce choix audacieux dès qu'ils auront le titre entre les mains :
Lorsque le jeu sortira, vous pourrez découvrir par vous-même et véritablement embrasser son personnage, son histoire. Ce sera alors le moment idéal pour vous faire votre propre opinion.
Ces propos montrent, de nouveau, l'ambition dudit studio de développer un récit complexe, immersif et riche en nuances, avec un personnage principal dont les multiples facettes seront progressivement dévoilées à la communauté
.
« De nombreuses autres facettes » encore inconnues de Ciri et bientôt montrées
Si la démo technique de The Witcher 4
, dévoilée lors du State of Unreal 2025, a déjà présenté Ciri dans deux états émotionnels différents, ce n'est là qu'un aperçu très restreint de ce que CD Projekt RED prépare réellement. Toujours au micro de GamesRadar, Jan Hermanowicz a insisté sur la diversité et la profondeur que l'équipe de développement réserve au personnage
:
Nous l'avons montrée dans diverses situations, deux états émotionnels très distincts l'un de l'autre. Mais il existe beaucoup, beaucoup plus de facettes de son personnage que nous révélerons dans le futur.
Ainsi, CD Projekt RED a bien prévu d'explorer largement le personnage de Ciri
, et de nous en dire plus à ce sujet dans un futur plus ou moins proche.
Une nouvelle héroïne à la hauteur du Sorceleur original ?
Depuis que CD Projekt RED a révélé que Ciri est la protagoniste de The Witcher 4
, de nombreux joueurs et joueuses ont fait part de leur mécontentement. Face aux interrogations persistantes autour du choix de Ciri, Doug Cockle, l'acteur qui prête sa voix à Geralt de Riv dans les précédents opus, avait réagi avec franchise en conseillant aux fans de « lire les livres
».
Une recommandation tout à fait judicieuse et pertinente étant donné que Ciri occupe une place centrale, voire LA place centrale, dans la saga littéraire créée par Andrzej Sapkowski
.
Rappelons, en guise de conclusion, que The Witcher 4
ne dispose pas encore de date de sortie.
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