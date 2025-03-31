The Witcher 4 : CD Projekt RED met le paquet pour rendre le monde du jeu crédible

CD Projekt RED a, récemment, apporté de plus amples informations concernant le développement du monde de The Witcher 4.

CD Projekt RED veut un monde crédible pour The Witcher 4

Il est important pour nous que le joueur ait un monde aussi crédible que possible. - Michal Janiszewski

Pour le plus grand bonheur des fans de The Witcher/Le Sorceleur, CD Projekt RED a annoncé, lors de la cérémonie des Game Awards 2024,. Depuis sa révélation, de nombreuses informations concernant ce nouvel opus ont déjà été dévoilées. Récemment, c'estDans le seizième épisode du podcast AnsweRED, postée le 28 mars 2025 sur la chaîne YouTube dudit studio de développement polonais,. Le directeur artistique de l'environnement, Michal Janiszewski, a alors indiqué que CD Projekt RED a « une énorme équipe qui s'occupe de la crédibilité [du monde] », et que le « tout doit être cohérent ». Les développeurs ont, également, expliqué qu'un vrai souci du détail est porté à la construction de l'environnement afin que les éléments, tels que le feuillage et les arbres, appartiennent véritablement aux lieux, pour un rendu crédible et ancré.À propos de la construction du monde de, Michal Janiszewski a précisé : « Nous disposons de certains outils qui nous aident et nous construisons au sein de notre équipe des outils qui rendront notre travail un peu plus rapide et un peu plus facile, je dirais, pour peupler l'ensemble du monde ». Bien que cela puisse leur faire gagner du temps sur le développement, il ne faut pas espérer pouvoir poser les mains surde si tôt. En effet, il y a peu de temps, CD Projekt RED a annoncé que ce nouvel opus à destination de la licence The Witcher devrait débarquer en 2027 au plus tôt.Rappelons, en guise de conclusion, queproposera Ciri en tant que protagoniste. Geralt de Riv sera présent, mais nous ne savons pas encore comment ni pourquoi. Comme vous le savez probablement déjà, le titre marquera le début d'une toute nouvelle saga, qui devrait prendre la forme d'une trilogie, selon les dernières informations partagées.