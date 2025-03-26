CD Projekt Red recrute massivement pour The Witcher 4 et ses autres projets ambitieux

La machine CD Projekt Red tourne à plein régime. Au cours des quatre derniers mois, le studio polonais a embauché plus de 50 développeurs supplémentaires afin d'accélérer la production très attendue de The Witcher 4, ainsi que d'autres projets d'envergure encore à venir.

The Witcher 4 au cœur des efforts de recrutement

La suite de Cyberpunk 2077 monte également en puissance

D'autres projets ambitieux encore en préparation

Le projet multijoueur The Witcher Sirius , actuellement en préproduction,

, actuellement en préproduction, Le remake du tout premier The Witcher , développé en collaboration avec le studio Fool's Theory, actuellement en phase de concept,

, développé en collaboration avec le studio Fool's Theory, actuellement en phase de concept, Une toute nouvelle licence baptisée Hadar, elle aussi au stade initial de son développement. Sans oublier des projets encore non annoncés qui promettent de belles surprises aux joueurs dans les années à venir.

Dans son bilan financier pour l'année fiscale 2024, CD Projekt Red révèle avoir considérablement étoffé ses équipes sur quasiment tous ses projets majeurs. Actuellement, la suite directe de(communément surnommée) est en pleine phase de production active.Cette équipe s'est ainsi renforcée de, portant désormais son effectif total à. La présentation officielle du jeu lors des Game Awards 2024 a été particulièrement remarquée : le trailer dea été le plus regardé parmi toutes les annonces effectuées durant l'événement, confirmant ainsi l'immense attente des joueurs.Si l'équipe dédiée àest déjà impressionnante, c'est cependant le projet— la suite très attendue de— qui connaît la plus forte croissance récente en nombre de développeurs.En quatre mois seulement, l'effectif de cette équipe est passé de 64 à 84 employés, soit une augmentation de 20 personnes. Cette montée en puissance intervient alors quevient tout juste de franchir les 30 millions de ventes, tandis que son extension très appréciéedépasse désormais les 8 millions de copies écoulées.Bien que l'attention soit principalement tournée vers ces deux géants, d'autres projets sont en cours chez CD Projekt Red :Au total, entre novembre 2024 et février 2025, CDPR a recrutéafin de soutenir ses ambitions grandissantes. Une accélération notable des effectifs, signe d'une croissance forte du studio polonais et d'une confiance renouvelée après le succès continu de