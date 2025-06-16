CD Projekt RED l'assure : Pas de quêtes FedEx dans The Witcher 4

CD Projekt RED a, récemment, expliqué que The Witcher 4 ne proposera pas de quêtes de type FedEx, qui sont généralement peu appréciées par la communauté.

The Witcher 4 dit adieu aux quêtes FedEx

L'une de mes premières remarques pour The Witcher 3 était : pas de fetch quests. Cette règle reste inchangée pour la suite.

Une conception ambitieuse de la part de CD Projekt RED avec des choix narratifs forts

Nous ne cherchons pas des réponses faciles. Nous n'abordons pas ces thèmes pour provoquer, mais parce qu'il y a des questions intéressantes à explorer. Si on ne mène jamais ces discussions profondes, on ne fait probablement pas de l'art véritable.







Depuis sa toute première révélation, qui remonte au Game Awards 2024,est régulièrement au cœur de l'actualité vidéoludique, tant CD Projekt RED apporte d'informations au sujet de ce nouvel opus. Il y a peu de temps,, tout comme son aîné.En effet, il y a très peu de temps, les journalistes de GamesRader ont pu s'entretenir avec Philipp Weber, le directeur narratif du titre.(comprenez « quêtes de type FedEx »), qui sont généralement jugées peu immersives et inutiles étant donné qu'elles exigent simplement d'aller chercher un item et de le rapporter à un PNJ. Ce principe fondamental sera de nouveau appliqué dansCe choix témoigne d', et ce, sans jamais tomber dans des mécaniques simplistes et répétitives. Cela avait, d'ailleurs, été grandement apprécié dans The Witcher 3: Wild Hunt. C'est, en tout cas, une nouvelle qui ravira certainement les fans.Par la suite, Philipp Weber a ajouté que chaque concepteur du studio a apporté « dix fois plus d'idées que celles finalement intégrées au jeu ». D'ailleurs, CD Projekt RED, qui est notamment connu pour ses récits matures abordant des thèmes complexes (la quête du Baron sanglant dans le troisième opus, par exemple), continue de défendre cette philosophie. Philipp Weber a précisé à ce sujet :Ainsi, CD Projekt RED cherche toujours à proposer des scénarios nuancés et surtout susceptibles de faire réfléchir la communauté sur tel ou tel sujet. Il y a de fortes chances que cela soit, ainsi, également le cas dansReste donc à savoir quand nous pourrons découvrir les aventures de Ciri, qui est, pour rappel, la protagoniste de ce nouvel opus The Witcher, devant être le point de départ d'une toute nouvelle saga.