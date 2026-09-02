The Witcher 3 rafle la première place des jeux les plus wishlistés de la gamescom avec Songs of the Past

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 02 septembre 2026 à 14h27
L'extension Songs of the Past de The Witcher 3: Wild Hunt est attendue par de (très) très nombreux joueurs, selon cette nouvelle donnée.
The Witcher 3 rafle la première place des jeux les plus wishlistés de la gamescom avec Songs of the Past

Durant l'Opening Night Live de la gamescom 2026, CD Projekt RED a, comme vous le savez probablement déjà, levé le voile sur la troisième extension majeure de The Witcher 3: Wild Hunt, à savoir Songs of the Past. D'ailleurs, de très nombreuses personnes au sein de la communauté ont hâte de plonger dans les prochaines aventures de Geralt, à en croire cette nouvelle statistique concernant l'extension Songs of the Past de The Witcher 3.

L'extension Songs of the Past de The Witcher 3 est en tête des wishlists

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D'après des informations dévoilées par Alinea Analytics, et partagées par Rhys Elliott sur son compte Twitter/X, l'extension Songs of the Past de The Witcher 3 a gagné 451 000 nouveaux ajouts à la wishlist, à la fin du week-end de la gamescom 2026 (soit entre le 23 et 30 août dernier). Ainsi, ledit contenu additionnel occupe la première place dans le classement des jeux les plus whishlistés sur Steam, à la suite dudit événement.

Cette donnée permet, dès lors, de mesurer l'attente autour de l'extension Songs of the Past de The Witcher 3, qui nous invitera, d'ailleurs, à explorer une toute nouvelle région du Continent.

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Warlock et Ananta en deuxième et troisième position

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Toujours d'après les statistiques partagées par Alinea Analytics, l'extension Songs of the Past de The Witcher 3 est suivie par Warlock, le jeu d'Invoke Studios dans l'univers de Donjons & Dragons, qui arrive donc à la deuxième place en termes de nouveaux enregistrements dans les listes de souhaits. Rhys Elliot précise, d'ailleurs, un fait intéressant à ce sujet : « Comme on pouvait s'y attendre, 48 % des personnes qui ont ajouté Warlock à leur liste de souhaits Steam ont joué à Baldur's Gate 3, et 46 % à The Witcher 3 ».

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La fin du podium est, quant à elle, occupée par Ananta, avec 302 000 nouveaux enregistrements. En quatrième position, nous retrouvons LEGO Skylines, développé par Iceflake Studios et édité par Paradox Interactive.

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Rappelons, en guise de conclusion, que l'extension Songs of the Past de The Witcher 3 ne possède pas encore de date de sortie, mais doit arriver au cours de l'année 2027.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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