The Witcher 3 rafle la première place des jeux les plus wishlistés de la gamescom avec Songs of the Past

L'extension Songs of the Past de The Witcher 3: Wild Hunt est attendue par de (très) très nombreux joueurs, selon cette nouvelle donnée.

Durant l'Opening Night Live de la gamescom 2026, CD Projekt RED a, comme vous le savez probablement déjà, levé le voile sur la troisième extension majeure de The Witcher 3: Wild Hunt, à savoir Songs of the Past. D'ailleurs, de très nombreuses personnes au sein de la communauté ont hâte de plonger dans les prochaines aventures de Geralt, à en croire cette nouvelle statistique concernant l'extension Songs of the Past de The Witcher 3.

L'extension Songs of the Past de The Witcher 3 est en tête des wishlists

D'après des informations dévoilées par Alinea Analytics, et partagées par Rhys Elliott sur son compte Twitter/X, l'extension Songs of the Past de The Witcher 3 a gagné 451 000 nouveaux ajouts à la wishlist, à la fin du week-end de la gamescom 2026 (soit entre le 23 et 30 août dernier). Ainsi, ledit contenu additionnel occupe la première place dans le classement des jeux les plus whishlistés sur Steam, à la suite dudit événement.

gamescom 2026 was AWESOME. Here are the event's top games by new Steam wishlists between Aug 23 and 30 (@alineaanalytics estimates).



The top spot wasn't a game at all. The Witcher 3: Wild Hunt's upcoming expansion, Songs of the Past, nabbed #1 with 451K Steam wishlists by the… pic.twitter.com/5bWntDtHYa — Rhys Elliott (@superhys) September 1, 2026

Cette donnée permet, dès lors, de mesurer l'attente autour de l'extension Songs of the Past de The Witcher 3, qui nous invitera, d'ailleurs, à explorer une toute nouvelle région du Continent.

Warlock et Ananta en deuxième et troisième position

Toujours d'après les statistiques partagées par Alinea Analytics, l'extension Songs of the Past de The Witcher 3 est suivie par Warlock, le jeu d'Invoke Studios dans l'univers de Donjons & Dragons, qui arrive donc à la deuxième place en termes de nouveaux enregistrements dans les listes de souhaits. Rhys Elliot précise, d'ailleurs, un fait intéressant à ce sujet : « Comme on pouvait s'y attendre, 48 % des personnes qui ont ajouté Warlock à leur liste de souhaits Steam ont joué à Baldur's Gate 3, et 46 % à The Witcher 3 ».

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La fin du podium est, quant à elle, occupée par Ananta, avec 302 000 nouveaux enregistrements. En quatrième position, nous retrouvons LEGO Skylines, développé par Iceflake Studios et édité par Paradox Interactive.









Rappelons, en guise de conclusion, que l'extension Songs of the Past de The Witcher 3 ne possède pas encore de date de sortie, mais doit arriver au cours de l'année 2027.