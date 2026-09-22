The Witcher : Un nouveau livre est en préparation

Les fans de l'univers du Sorceleur/The Witcher seront ravis d'apprendre qu'un nouveau livre est prévu.

Alors que le studio de développement CD Projekt RED prépare un nouvel opus The Witcher, l'auteur de la saga littéraire, Andrzej Sapkowski, n'a pas dit son dernier mot non plus. Selon les dernières informations connues, Andrzej Sapkowski travaille activement sur un nouveau livre The Witcher.

Un nouveau livre The Witcher en approche

En effet, comme reporté par le compte Twitter/X Redanian Intelligence, mais aussi les journalistes d'IGN, qui ont pu interviewer l'auteur, Andrzej Sapkowski prépare un nouveau livre The Witcher/Le Sorceleur. C'est durant l'événement Copernicon à Torun (en Pologne), de cette année 2026, qu'Andrzej Sapkowski a confirmé l'existence de cette nouvelle œuvre littéraire qu'il espère avoir terminée d'ici la fin de l'année 2027 et dont l'histoire devrait être centrée sur Geralt de Riv.

À l'heure actuelle, aucune information concernant l'intrigue de ce nouveau livre The Witcher n'a été dévoilée. De ce fait, il se peut que cette nouvelle œuvre ne se place pas en tant que préquelle, comme cela est le cas du dernier ouvrage de la saga, La Croisée des Corbeaux, qui est sorti en France en fin d'année 2025.

Author Andrzej Sapkowski confirms he is actively writing another new Witcher novel starring Geralt of Rivia, aiming to complete it in 2027. https://t.co/ZXGdQOt3xX pic.twitter.com/8UEWNIthNv — IGN (@IGN) September 21, 2026

Dans tous les cas, il va falloir faire preuve de patience. Si Andrzej Sapkowski parvient à sortir son nouveau livre The Witcher à la fin de l'année 2027, la version française de l'œuvre n'arrivera certainement que bien plus tard chez nous, soit probablement fin 2028, voire 2029. Bien que nous manquions encore de détails à ce sujet, cette nouvelle ravira déjà très certainement les fans de l'univers The Witcher/Le Sorceleur et les amateurs de lecture.