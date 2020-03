The Witcher saison 2 : Geralt est rejoint par 4 nouveaux sorceleurs

La série Netflix The Witcher est une réussite totale, et la plateforme de streaming souhaite évidemment surfer sur la vague de ce succès. Ainsi, la deuxième saison est déjà en tournage et de nouveaux sorceleurs ont rejoint Geralt.

De nouveaux acteurs auprès de Geralt !

And once again, @PaulBullionLive demonstrating his witcher skills pic.twitter.com/aUv4FuDSCP — Redanian Intelligence: The Witcher (@RedanianIntel) February 22, 2020

I am very excited for this one — Kim Bodnia (@KimBodniaDK) February 29, 2020

, la série The Witcher a su captiver l'attention des spectateurs, qu'ils soient fans de licence ou non, si bien que Netflix est déjà en train de tourner la deuxième saison.Sia parfaitement su s'adapter au rôle ded'après un rapport du site de fiable Redanian Intelligence . À l'affiche, nous retrouverons donc, respectivement joués par(The Bridge),(Peaky Blinders),(Fast and Furious 9) et(Ben-Hur)., les informations concernant les nouveaux sorceleurs ne sont arrivées qu'il y a peu, mais si vous voulez avoir plus d'informations concernant la série, il faut vous attarder sur les comptes Instagram des acteurs. En effet,a récemment posté qu'il travaillait avec(maquilleur prothésiste).Cependant, nous nous interrogeons quant au travail de Gower pour le personnage d'Eskel. Nous pouvons remarquer qu'il a de nombreuses cicatrices, tout comme Geralt, cela signifie-t-il que nous pourrions avoir une scène dans laquelle Eskel se retrouve dans de sales histoires ? Nous en saurons plus prochainement.Pendant ce temps,qui interprètes'entraîne à manier l'épée comme nous le montre la vidéo ci-dessous., qui est interprété par, est un sorceleur que les amateurs de la licence connaissent peut-être un peu moins. S'il ne fait pas partie de l'École du Loup, à laquelle Geralt appartient, il traîne à Kaer Morhen avecet les autres. Il forme un lien particulièrement fort avec, il est donc probable de les voir passer beaucoup de temps ensemble dans la prochaine saison deSi Mark Hamill était attendu par les fans pour interpréterc'est finalement l'acteur(The Bridge) qui a été sollicité pour rejoindre le casting. Il a récemment confirmé sa présence dans la série.Si nous avons désormais les noms des nouveaux sorceleurs, nous n'avons cependant toujours pas de date de sortie de. Il faudra donc nous montrer encore un peu patients avant d'en savoir davantage.