The Witcher : Les livres, dans quel ordre les lire ?

Si vous souhaitez lire la saga du Sorceleur/The Witcher, sachez que nous vous précisons dans quel ordre parcourir les livres d'Andrzej Sapkowski.

Dans quel ordre lire les livres The Witcher/Le Sorceleur ?

🚨 SORTIE ÉVÉNEMENT🚨



Nous sommes ravis d'annoncer l'acquisition d'un tout nouveau roman indépendant dans la série best-seller #TheWitcher, de l'auteur polonais #AndrzejSapkowski pour fin 2025.



Nous vous donnerons plus d'informations sur cette sortie dans les semaines à venir,… pic.twitter.com/HipH9V3sDF — Éditions Bragelonne (@BragelonneFR) February 27, 2025

Le Dernier Vœu - Tome 1.

L'Épée de la Providence - Tome 2.

Le Sang des Elfes - Tome 3.

Le Temps du Mépris - Tome 4.

Le Baptême de Feu - Tome 5.

La Tour de l'hirondelle - Tome 6.

La Dame du lac - Tome 7.

La Saison des Orages.







Bragelonne a sorti, en octobre 2023, un premier volume de l'édition anniversaire (célébrant les 20 ans de la saga) du Sorceleur. Celui-ci contient les deux premiers recueils, c'est-à-dire Le Dernier Vœu et L'Épée de la Providence. Depuis novembre 2024, il est possible de se procurer le deuxième volume, qui contient Le Sang des Elfes et Le Temps du Mépris. Il y a fort à parier que d'autres tomes arriveront par la suite, afin de boucler l'entièreté de la saga selon cette édition aussi massive que magnifique.

Il se peut qu'après avoir joué aux jeux de CD Projekt RED ou bien qu'après avoir visionné la série TV Netflix, vous désiriez, écrits par Andrzej Sapkowski, afin d'approfondir vos connaissances ou mieux appréhender l'ensemble. Il s'agit d'une saga contenant plusieurs tomes, dont un préquel et une nouvelle œuvre prévue pour octobre 2025. Cependant, il est possible que vous vous demandiez par lequel commencer, pour bien entrer dans cet univers fantastique mettant en scène Geralt de Riv, Yennefer, Ciri et bien d'autres personnages ainsi que monstres féroces.Si tel est le cas, sachez que, afin que vous puissiez découvrir cette saga dans les meilleures conditions possibles.Au moment où nous écrivons ces lignes,. Comme dit précédemment, un nouveau roman, intitulé The Witcher La Croisée des corbeaux, doit arriver au cours du mois d'octobre 2025 dans nos librairies françaises. Néanmoins, remarquons que ce nouveau livre est un préquel, étant donné qu'il racontera les débuts de Geralt de Riv, alors âgé de 18 ans, en tant que Sorceleur. Il pourra donc être lu avant de parcourir la saga principale.Mais, sans plus tarder, voiciMaintenant que vous savez comment aborder, il ne vous reste plus qu'à découvrir les aventures de Geralt de Riv et de Ciri à travers les œuvres d'Andrzej Sapkowski, qui sont notamment éditées par Bragelonne en France.