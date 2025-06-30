The Witcher : La version physique du jeu Gwent bientôt entre les mains des français

Les fans du jeu de cartes Gwent, disponible dans The Witcher 3: Wild Hunt, vont être ravis dans quelques mois.
Au mois de décembre 2024, CD Projekt RED et No Loading Games avaient annoncé une belle surprise pour les amateurs de Gwent : une édition physique du fameux jeu de cartes de The Witcher 3 est prévue, dans le cadre du 10ème anniversaire de ce troisième opus. Récemment, les équipes en charge ont dévoilé que la version physique du Gwent va bien débarquer en France, et ce, dans seulement quelques semaines.
Gwent: The Legendary Card Game arrive à la rentrée en France
En effet, le jeu Gwent: The Legendary Card Game se rendra disponible au cours du mois de septembre 2025 en France. À l'heure actuelle, nous ne disposons pas encore de date de sortie précise, mais cela ne devrait pas trop tarder. Dès que cela sera le cas, nous vous tiendrons, bien évidemment, informés.
Pour rappel, Gwent: The Legendary Card Game est le premier jeu de cartes physique officiel du très célèbre RPG de CD Projekt RED. Celui-ci est à destination, bien évidemment, des fans de Gwent mais aussi à tous les amateurs de jeux de cartes compétitifs.
Des détails sur Gwent: The Legendary Card Game
D'après les informations révélées, Gwent: The Legendary Card Game, qui dispose de cartes illustrées par CD Projekt RED, offre des parties d'environ 25 minutes. Il est tout à fait possible d'y jouer seul ou bien jusqu'à 5 joueurs, pour plus de plaisir. L'âge recommandé pour profiter de Gwent: The Legendary Card Game est de 12 ans.
Le jeu de cartes de No Loading Games et de CD Projekt RED respectera le lore de The Witcher 3: Wild Hunt en représentant 5 factions bien connues des joueurs et des joueuses :
Monstres
Royaumes du Nord
Nilfgaard
Scoia'tael
Skellige
Ainsi, en septembre 2025, il sera possible de se procurer divers produits pour Gwent: The Legendary Card Game, que ce soit dans les boutiques locales (si disponibles) ou bien sur internet.
Les produits prévus pour Gwent: The Legendary Card Game
L'éditeur et développeur canadien No Loading Games a partagé de plus amples détails concernant les produits prévus pour Gwent: The Legendary Card Game sur son site officiel ainsi que son compte Twitter/X. Ainsi, il faut compter environ 35 € pour se procurer la boîte du jeu, qui contient 444 cartes, 1 plateau de jeu, 9 jetons mais aussi les règles.
Évidemment, de plus amples produits pourront être achetés par les fans, à savoir les suivants :
Un plateau de jeu en bois → Environ 18 €.
Des plateaux pour chaque faction (5) → Environ 18 €/unité.
Des sleeves pour chaque faction (5) → Environ 9 €/unité.
Des boosters pour chaque faction (5) → Environ 6 €/unité.
Rendez-vous donc en septembre 2025 pour replonger dans le célèbre jeu de cartes de CD Projekt RED avec Gwent: The Legendary Card Game.
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