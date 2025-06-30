The Witcher : La version physique du jeu Gwent bientôt entre les mains des français

Les fans du jeu de cartes Gwent, disponible dans The Witcher 3: Wild Hunt, vont être ravis dans quelques mois.

Gwent: The Legendary Card Game arrive à la rentrée en France

GWENT: The Witcher Card Game

Des détails sur Gwent: The Legendary Card Game

Monstres

Royaumes du Nord

Nilfgaard

Scoia'tael

Skellige

Les produits prévus pour Gwent: The Legendary Card Game

Un plateau de jeu en bois → Environ 18 €.

Des plateaux pour chaque faction (5) → Environ 18 €/unité.

Des sleeves pour chaque faction (5) → Environ 9 €/unité.

Des boosters pour chaque faction (5) → Environ 6 €/unité.







Au mois de décembre 2024, CD Projekt RED et No Loading Games avaient annoncé une belle surprise pour les amateurs de Gwent :, dans le cadre du 10ème anniversaire de ce troisième opus. Récemment, les équipes en charge ont dévoilé queEn effet,. À l'heure actuelle, nous ne disposons pas encore de date de sortie précise, mais cela ne devrait pas trop tarder. Dès que cela sera le cas, nous vous tiendrons, bien évidemment, informés.Pour rappel,. Celui-ci est à destination, bien évidemment, des fans de Gwent mais aussi à tous les amateurs de jeux de cartes compétitifs.D'après les informations révélées,, pour plus de plaisir. L'âge recommandé pour profiter deest de 12 ans.bien connues des joueurs et des joueuses :Ainsi, en septembre 2025,, que ce soit dans les boutiques locales (si disponibles) ou bien sur internet.L'éditeur et développeur canadien No Loading Games a partagé de plus amples détails concernant les produits prévus poursur son site officiel ainsi que son compte Twitter/X. Ainsi,Évidemment, de plus amples produits pourront être achetés par les fans, à savoir les suivants :Rendez-vous donc en septembre 2025 pour replonger dans le célèbre jeu de cartes de CD Projekt RED avec