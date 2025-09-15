The Witcher : La série TV révèle la date de sortie de la saison 4, avec un trailer

La saison 4 de la série TV Netflix The Witcher a enfin dévoilé sa date de sortie, avec un trailer montrant Liam Hemsworth en tant que Geralt.

La saison 4 de la série The Witcher tient sa date de sortie

Séparés par la guerre qui a éclaté sur le Continent, Geralt, Ciri et Yennefer poursuivent leur lutte pour survivre et se retrouver.



THE WITCHER SAISON 4, le 30 octobre. pic.twitter.com/sic2RTdnsD — Netflix France (@NetflixFR) September 14, 2025

Un nouveau trailer pour la saison 4 de la série The Witcher

Cela fait un long moment que les téléspectateurs et téléspectatrices attendaient des nouvelles de la saison 4 de la série TV The Witcher. Il y a très peu de temps,En effet, Netflix a, à la surprise générale, dévoilé. Contrairement à la précédente saison, qui avait encore Henry Cavill en tête d'affiche, notamment dans le rôle de Geralt de Riv, la saison 4 de la série The Witcher ne semble pas découpée en deux parties.Pour l'occasion,, dans laquelle nous pouvons voir Liam Hemsworth, qui remplace donc Henry Cavill, en tant que Geralt de Riv. En plus de l'affiche de cette toute nouvelle saison, via une publication sur son compte Twitter/X.: ce dernier fait la rencontre d'un spectre (de minuit ou de midi ?) et entreprend donc de l'éliminer. Séquence dans laquelle nous pouvons voir Geralt, notamment accompagné de Milva (déjà présentée dans la saison 3), utiliser le signe Yrden, pour emprisonner le spectre, puis l'éliminer. Un élément qui est, d'ailleurs, fidèle au jeu The Witcher 3: Wild Hunt, et plus précisément à la quête « Le démon près du puits ».Il se peut que Netflix dévoile un nouveau trailer pour la saison 4 de la série TV The Witcher dans les semaines à venir, afin d'entretenir l'enthousiasme de la communauté. Si tel est le cas, nous ne manquerons pas de vous tenir informés, bien évidemment.Dans tous les cas, rendez-vous le 30 octobre 2025 pour la saison 4 de la série TV The Witcher, sur Netflix.