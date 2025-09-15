The Witcher : La série TV révèle la date de sortie de la saison 4, avec un trailer

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 15 septembre 2025 à 14h09
La saison 4 de la série TV Netflix The Witcher a enfin dévoilé sa date de sortie, avec un trailer montrant Liam Hemsworth en tant que Geralt.
The Witcher : La série TV révèle la date de sortie de la saison 4, avec un trailer
Cela fait un long moment que les téléspectateurs et téléspectatrices attendaient des nouvelles de la saison 4 de la série TV The Witcher. Il y a très peu de temps, Netflix a partagé un nouveau trailer pour la saison 4 de la série The Witcher, comportant sa date de sortie.

La saison 4 de la série The Witcher tient sa date de sortie

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En effet, Netflix a, à la surprise générale, dévoilé la date de sortie de la saison 4 de la série TV The Witcher : le rendez-vous est fixé au 30 octobre 2025. Contrairement à la précédente saison, qui avait encore Henry Cavill en tête d'affiche, notamment dans le rôle de Geralt de Riv, la saison 4 de la série The Witcher ne semble pas découpée en deux parties.

Pour l'occasion, Netflix a même partagé une courte vidéo, dans laquelle nous pouvons voir Liam Hemsworth, qui remplace donc Henry Cavill, en tant que Geralt de Riv. En plus de l'affiche de cette toute nouvelle saison, via une publication sur son compte Twitter/X.

Un nouveau trailer pour la saison 4 de la série The Witcher

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Ce nouveau teaser pour la saison 4 de la série TV The Witcher de Netflix nous montre donc Geralt (incarné par Liam Hemsworth) à l'action : ce dernier fait la rencontre d'un spectre (de minuit ou de midi ?) et entreprend donc de l'éliminer. Séquence dans laquelle nous pouvons voir Geralt, notamment accompagné de Milva (déjà présentée dans la saison 3), utiliser le signe Yrden, pour emprisonner le spectre, puis l'éliminer. Un élément qui est, d'ailleurs, fidèle au jeu The Witcher 3: Wild Hunt, et plus précisément à la quête « Le démon près du puits ».

Miniature vidéo

Il se peut que Netflix dévoile un nouveau trailer pour la saison 4 de la série TV The Witcher dans les semaines à venir, afin d'entretenir l'enthousiasme de la communauté. Si tel est le cas, nous ne manquerons pas de vous tenir informés, bien évidemment.

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