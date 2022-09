The Witcher : La saison 3 possède une fenêtre de sortie

The Time of Contempt is nigh. 👀



The Witcher returns to Netflix in Summer 2023 #TUDUM pic.twitter.com/MUzOKXwFjV — The Witcher (@witchernetflix) September 24, 2022

Les téléspectateurs, ayant apprécié les deux premières saisons de la série Netflix The Witcher, attendent avec impatience la suite des aventures de Geralt de Riv, Yennefer et Ciri. À ce sujet, sachez que la saison 3 de ladite série possède désormaisEn effet, lors de l'événement Tudum 2022 de Netflix, Henry Cavill est monté sur scène et a alors indiqué quesur la plateforme Netflix. Pour le moment, aucune date de sortie précise n'a été partagée. Évidemment, nous vous tiendrons au courant dès que de nouvelles informations, à ce sujet, seront disponibles.En revanche, pour l'occasion, nous avons eu le droit à une vidéo (à retrouver sur le site de Netflix ) offrant un bref aperçu des coulisses de cette troisième saison, dans laquelle nous retrouvons Anya Chalotra, jouant Yennefer, et Freya Allan, prêtant ses traits à Ciri.Par ailleurs, l'affiche officielle de la saison 3 a récemment été révélée, notamment via un post sur le compte officiel Twitter The Witcher Netflix. Il y a fort à parier que le trailer présentant la nouvelle saison sera dévoilé dans peu de temps. Finalement, remarquons que la série préquelle The Witcher Blood Origin sera, quant à elle, disponible le 25 décembre 2022 sur Netflix.