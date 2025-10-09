The Witcher : La date de sortie du jeu de Gwent en version physique dévoilée, c'est très proche

Gwent: The Legendary Card Game, le jeu de cartes de Gwent en version physique, possède (enfin) sa date de sortie française.

Gwent: The Legendary Card Game possède sa date de sortie en France





Des détails sur Gwent: The Legendary Card Game

444 cartes

1 plateau de jeu

9 jetons

Règles du jeu

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À qui s'adresse Gwent: The Legendary Card Game ?







Annoncé pour la toute première fois en décembre 2024, le jeu Gwent en version physique, intitulé Gwent: The Legendary Card Game (« Gwent: Le jeu de cartes légendaire » dans la langue de Molière), est désormais sur le point de débarquer en France. D'ailleurs,En effet, l'éditeur français de jeux de société Gigamic a récemment annoncé que. D'après les informations connues,(prix conseillé). Un tarif plutôt honnête au vu du contenu proposé.. La boîte contient plusieurs éléments, notamment les suivants :, présentes dans le RPG de CD Projekt RED : Monstres, Nilfgaard, Royaumes du Nord, Scoia'tael et Skellige.. L'âge recommandé étant de 12 ans. Les amateurs de jeu de cartes compétitifs trouveront également certainement leur bonheur avec cette version physique du Gwent de No Loading Games et Gigamic, qui risque de trouver de nombreux preneurs.Rendez-vous donc le 17 octobre 2025 pour découvrir Gwent: The Legendary Card Game, qui se rendra disponible, à cette date, dans vos boutiques locales.