The Witcher : La date de sortie du jeu de Gwent en version physique dévoilée, c'est très proche

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 09 octobre 2025 à 15h53
Gwent: The Legendary Card Game, le jeu de cartes de Gwent en version physique, possède (enfin) sa date de sortie française.
The Witcher : La date de sortie du jeu de Gwent en version physique dévoilée, c'est très proche
Annoncé pour la toute première fois en décembre 2024, le jeu Gwent en version physique, intitulé Gwent: The Legendary Card Game (« Gwent: Le jeu de cartes légendaire » dans la langue de Molière), est désormais sur le point de débarquer en France. D'ailleurs, la date de sortie de Gwent: The Legendary Card Game est désormais connue.

Gwent: The Legendary Card Game possède sa date de sortie en France

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En effet, l'éditeur français de jeux de société Gigamic a récemment annoncé que Gwent: The Legendary Card Game arrive dans les boutiques françaises le 17 octobre 2025. D'après les informations connues, Gwent: The Legendary Card Game, qui a été conçu pour célébrer les 10 ans de The Witcher: Wild Hunt, sera vendu à 35 € (prix conseillé). Un tarif plutôt honnête au vu du contenu proposé.

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Des détails sur Gwent: The Legendary Card Game

Gwent: The Legendary Card Game, qui peut se jouer en solo ou jusqu'à 5 joueurs, propose des parties de 25 minutes environ. La boîte contient plusieurs éléments, notamment les suivants : 
  • 444 cartes
  • 1 plateau de jeu
  • 9 jetons
  • Règles du jeu
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Ce jeu de stratégie et de deck-building est une fidèle reproduction du Gwent disponible dans The Witcher 3 et disposera ainsi des 5 factions emblématiques, présentes dans le RPG de CD Projekt RED : Monstres, Nilfgaard, Royaumes du Nord, Scoia'tael et Skellige.

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À qui s'adresse Gwent: The Legendary Card Game ?

Gwent: The Legendary Card Game s'adresse, d'ailleurs, aussi bien aux fans de la première heure qu'aux nouveaux venus. L'âge recommandé étant de 12 ans. Les amateurs de jeu de cartes compétitifs trouveront également certainement leur bonheur avec cette version physique du Gwent de No Loading Games et Gigamic, qui risque de trouver de nombreux preneurs.
 
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Rendez-vous donc le 17 octobre 2025 pour découvrir Gwent: The Legendary Card Game, qui se rendra disponible, à cette date, dans vos boutiques locales.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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