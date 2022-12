The Witcher : Henry Cavill aura le droit à un « départ héroïque »

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Comme vous le savez probablement déjà, l'acteur britannique Henry Cavill (Les Tudors, Superman, Enola Holmes) n'incarnera plus le fameux sorceleur Geralt de Riv dans la série TV de Netflix The Witcher, après la troisième saison. Henry Cavill avait, notamment, annoncé son départ via une publication sur Instagram. C'est Liam Hemsworth (Hunger Games) qui le remplacera.Récemment, la showrunneuse de la série, Lauren Hissrich, s'est entretenue avec les journalistes du site Entertainment Weekly et a déclaré qu': « Henry a tellement donné pour le show et nous voulons, de ce fait, honorer cela de manière appropriée ». Évidemment, Lauren Hissrich n'a pas donné plus de détails afin de garder la surprise entière aux téléspectateurs.Néanmoins, la showrunneuse a expliqué que: « [...] Évidemment, nous ne pouvons pas retranscrire [à l'écran] toutes les pages, mais Le Temps du Mépris nous a donné tellement de grands événements bourrés d'action, d'éléments d'intrigue, de moments déterminants pour les personnages, de révélations importantes quant à l'antagoniste [...] ».Au moment où nous écrivons ces lignes, la date de sortie de la Saison 3 n'a pas encore été annoncée. D'après les dernières informations partagées, celle-ci devrait arriver au cours de l'été 2023. Évidemment, dès que nous en saurons plus, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.