Le surprenant critère du créateur de The Witcher pour fixer le prix de son prochain livre



le 31 mars 2026 à 17h20 Publié par Corentin Rimbert le 31 mars 2026 à 17h20

Lors de la Foire du Livre de Bruxelles, le créateur de The Witcher a confirmé travailler sur un nouveau roman. Fidèle à sa réputation, Andrzej Sapkowski a également livré une analyse piquante sur le déclin de la lecture, pointant du doigt le prix excessif des ouvrages face à la vodka.