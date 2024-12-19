The Witcher 3: Wild Hunt : Un mod ajoute Ciri de The Witcher 4

Il est possible d'implanter le design de Ciri de The Witcher 4 sur The Witcher 3: Wild Hunt grâce à un mod.
Comme vous le savez probablement déjà, CD Projekt RED a dévoilé, lors de la cérémonie des Game Awards 2024, une première bande-annonce pour The Witcher 4, dans laquelle nous voyons une version plus âgée de Ciri (par rapport au précédent volet). Un internaute a, récemment, créé un mod permettant d'implanter le design de Ciri dudit trailer de The Witcher 4 dans The Witcher 3: Wild Hunt
.
Ciri de The Witcher 4 dans The Witcher 3: Wild Hunt, c'est possible grâce à un mod
En effet, le moddeur Forlornsito a partagé, il y a peu de temps, le mod « The Witcher 4 Concept Ciri - Toxic Mutant » sur le fameux site Nexusmods
. Celui-ci permet d'implanter le design de Ciri de la première bande-annonce de The Witcher 4 dans The Witcher 3: Wild Hunt
. Pour être plus précis, l'héroïne apparaît notamment avec ses yeux mutants, qu'elle obtient après avoir bu une potion lors de son affrontement contre « Bauk » (créature du trailer), mais aussi avec sa nouvelle coupe de cheveux et armure.
D'ailleurs, pour la petite anecdote, quelques jours après la sortie de « The Witcher 4 Concept Ciri - Toxic Mutant », Sebastian Kalemba, qui est le directeur de jeu de The Witcher 4, a partagé l'information et le lien vers la page Nexusmods du mod en question sur son propre compte Twitter/X. Ce dernier a accompagné cela d'un petit commentaire : « La communauté est toujours à la hauteur !!!
».
Rappelons, en guise de conclusion, que The Witcher 4 ne bénéficie pas encore de date de sortie. The Witcher 3: Wild Hunt
est, quant à lui, à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur PC et Nintendo Switch. Sachez que vous pouvez vous procurer le jeu tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming, vous proposant des réductions sur les versions PC ainsi que sur des cartes PlayStation Store :
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