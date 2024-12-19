The Witcher 3: Wild Hunt : Un mod ajoute Ciri de The Witcher 4

Il est possible d'implanter le design de Ciri de The Witcher 4 sur The Witcher 3: Wild Hunt grâce à un mod.

Ciri de The Witcher 4 dans The Witcher 3: Wild Hunt, c'est possible grâce à un mod

PC Édition Standard → 9,59 € au lieu de 30 €, soit 68 % de réduction. Édition Game Of The Year → 11,79 € au lieu de 50 €, soit 76 % de réduction.

Xbox One et Series Édition Standard → 4,79 € au lieu de 30 €, soit 84 % de réduction. Édition Complete Edition → 9,59 € au lieu de 50 €, soit 81 % de réduction.

PlayStation Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Comme vous le savez probablement déjà, CD Projekt RED a dévoilé, lors de la cérémonie des Game Awards 2024, une première bande-annonce pour The Witcher 4, dans laquelle nous voyons une version plus âgée de Ciri (par rapport au précédent volet).En effet,. Celui-ci permet d'. Pour être plus précis, l'héroïne apparaît notamment avec ses yeux mutants, qu'elle obtient après avoir bu une potion lors de son affrontement contre « Bauk » (créature du trailer), mais aussi avec sa nouvelle coupe de cheveux et armure.D'ailleurs, pour la petite anecdote, quelques jours après la sortie de « The Witcher 4 Concept Ciri - Toxic Mutant », Sebastian Kalemba, qui est le directeur de jeu de The Witcher 4, a partagé l'information et le lien vers la page Nexusmods du mod en question sur son propre compte Twitter/X. Ce dernier a accompagné cela d'un petit commentaire : « La communauté est toujours à la hauteur !!! ».Rappelons, en guise de conclusion, que The Witcher 4 ne bénéficie pas encore de date de sortie.est, quant à lui, à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur PC et Nintendo Switch. Sachez que vous pouvez vous procurer le jeu tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming, vous proposant des réductions sur les versions PC ainsi que sur des cartes PlayStation Store :