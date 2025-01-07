The Witcher 3: Wild Hunt : Les voyages rapides, comment fonctionnent-ils ?

Sur The Witcher 3: Wild Hunt, il est possible de se déplacer d'un point A à un point B rapidement. D'ailleurs, nous vous expliquons tout ce qu'il y a à savoir au sujet des voyages rapides sur le RPG de CD Projekt RED.

Comment fonctionnent les voyages rapides sur The Witcher 3: Wild Hunt ?

propose un vaste monde ouvert, dans lequel les joueurs et les joueuses peuvent effectuer des quêtes secondaires, des contrats de sorceleur et bien d'autres activités, en plus des missions principales. Fort heureusement, CD Projekt RED a implanté, qui peut être un gain de temps non négligeable.Ainsi, dans ce qui suit, nous vous expliquonsTout d'abord, sachez que sur, vous débloquerez très rapidement, c'est-à-dire au bout de quelques minutes de jeu. De ce fait, vous pourrez très rapidement profiter de ce système, qui se montrera très utile tout au long de votre aventure.Afin d', il convient de se rendre à un panneau/poteau (icône sur l'image ci-contre), qui sont placés au croisement de différentes routes/chemins du Continent ou bien près de villages. Vous pouvez les rejoindre à pied ou bien à cheval, c'est à votre guise. Nous vous conseillons, tout de même, de placer un marqueur personnalisé afin de mieux vous repérer avec la boussole.Lorsque vous êtes face à l'un de ces panneaux/poteaux, il ne vous reste plus qu'à interagir avec pour ouvrir votre carte. À ce moment-là, vous devez sélectionner un autre panneau pour vous y rendre. Ainsi, comme vous l'aurez compris, sur, vous ne pouvezque via ces fameux panneaux, et plus précisément de l'un d'entre eux à un autre. Il faut, bien évidemment, avoir découvert leur position, avant de pouvoir s'en servir (ne vous en faites pas, vous les débloquerez sans y faire attention).Autrement, si vous souhaitez changer de région, il vous suffit d'ouvrir la carte du monde, après avoir interagi avec un panneau, puis de sélectionner la zone dans laquelle vous voulez vous rendre. Comme vous le constaterez au cours de votre périple aux côtés de Geralt de Riv,vous invite à explorer diverses zones du Continent, à savoir Blanchefleur, Velen, Novigrad, Kaer Morhen et Skellige.est, ainsi, un bon moyen de visiter ces régions, entre deux quêtes.Remarquons, pour finir, que, sur, vous pouvez vous déplacer à pied mais aussi utiliser votre monture (Ablette) ou encore emprunter des bateaux, positionnés ci et là, si besoin.