The Witcher 3: Wild Hunt : Les voyages rapides, comment fonctionnent-ils ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 07 janvier 2025 à 17h31
Sur The Witcher 3: Wild Hunt, il est possible de se déplacer d'un point A à un point B rapidement. D'ailleurs, nous vous expliquons tout ce qu'il y a à savoir au sujet des voyages rapides sur le RPG de CD Projekt RED.
The Witcher 3: Wild Hunt : Les voyages rapides, comment fonctionnent-ils ?
The Witcher 3: Wild Hunt propose un vaste monde ouvert, dans lequel les joueurs et les joueuses peuvent effectuer des quêtes secondaires, des contrats de sorceleur et bien d'autres activités, en plus des missions principales. Fort heureusement, CD Projekt RED a implanté un système de voyage rapide, qui peut être un gain de temps non négligeable. 

Ainsi, dans ce qui suit, nous vous expliquons comment fonctionnent les voyages rapides sur The Witcher 3: Wild Hunt, et surtout comment les utiliser.

Comment fonctionnent les voyages rapides sur The Witcher 3: Wild Hunt ?

Tout d'abord, sachez que sur The Witcher 3: Wild Hunt, vous débloquerez très rapidement les voyages rapides, c'est-à-dire au bout de quelques minutes de jeu. De ce fait, vous pourrez très rapidement profiter de ce système, qui se montrera très utile tout au long de votre aventure.

the-witcher-3-wild-hunt-icone-panneau-voyage-rapideAfin d'utiliser les voyages rapides sur The Witcher 3: Wild Hunt, il convient de se rendre à un panneau/poteau (icône sur l'image ci-contre), qui sont placés au croisement de différentes routes/chemins du Continent ou bien près de villages. Vous pouvez les rejoindre à pied ou bien à cheval, c'est à votre guise. Nous vous conseillons, tout de même, de placer un marqueur personnalisé afin de mieux vous repérer avec la boussole.

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Lorsque vous êtes face à l'un de ces panneaux/poteaux, il ne vous reste plus qu'à interagir avec pour ouvrir votre carte. À ce moment-là, vous devez sélectionner un autre panneau pour vous y rendre. Ainsi, comme vous l'aurez compris, sur The Witcher 3: Wild Hunt, vous ne pouvez utiliser les voyages rapides que via ces fameux panneaux, et plus précisément de l'un d'entre eux à un autre. Il faut, bien évidemment, avoir découvert leur position, avant de pouvoir s'en servir (ne vous en faites pas, vous les débloquerez sans y faire attention). 

Autrement, si vous souhaitez changer de région, il vous suffit d'ouvrir la carte du monde, après avoir interagi avec un panneau, puis de sélectionner la zone dans laquelle vous voulez vous rendre. Comme vous le constaterez au cours de votre périple aux côtés de Geralt de Riv, The Witcher 3: Wild Hunt vous invite à explorer diverses zones du Continent, à savoir Blanchefleur, Velen, Novigrad, Kaer Morhen et Skellige. Faire usage du voyage rapide est, ainsi, un bon moyen de visiter ces régions, entre deux quêtes.

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Remarquons, pour finir, que, sur The Witcher 3: Wild Hunt, vous pouvez vous déplacer à pied mais aussi utiliser votre monture (Ablette) ou encore emprunter des bateaux, positionnés ci et là, si besoin.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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